Casamazônia realiza feira e mostra de arquitetura no Amazonas

Manaus- Com o objetivo de reunir os melhores profissionais do segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo, um grande evento denominado de Casamazônia será realizado a partir do próximo sábado (10). A 1ª Edição é uma Mostra e Feira com o melhor da área, com novidades exclusivas no ramo. A estimativa é de que aproximadamente 40 mil pessoas participem do evento.

O Casamazônia será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento terá uma mega estrutura, com sete mil metros quadrados divididos em stands personalizados e bem equipados, além de uma Praça Gourmet, Lounge Club, auditório para palestras com profissionais regionais e nacionais.

O evento é considerado também um espaço para investimentos em negócios e oportunidades de network. De acordo com o organizador, o arquiteto Roberto Moita, a missão é criar uma vitrine com o melhor no segmento de arquitetura, design de interior, paisagismo e construção, com um toque autêntico e regional, para mostrar um novo modelo de morar, com detalhes amazônicos.

“É um espaço que se propõe a promover marcas, estabelecer network entre todos e oportunizar para o grande público o contato do que há de melhor no segmento em um único espaço. É concentrar os melhores profissionais da área, as melhores marcas, fornecedores, de toda a área em um único local e assim criar uma vitrine dentro desse segmento para o nosso público”, explica.

Inspiração

A Casamazônia surgiu a partir da necessidade de um novo paradoxo no estilo de moradia na região amazônica. O jeito regional e cultural do Amazonas proporcionaram ideias para um novo modelo no segmento de arquitetura, design de interiores, paisagismo e construção. A concretização do projeto possui um padrão nacional e com perspectivas de alcance internacional, por conta da mega estrutura envolvida na criação do evento.

Arquitetos renomados

Com o lema “Nasce a inspiração para nosso estilo de morar”, a Casamazônia irá reunir arquitetos talentosos, reconhecidos em todo o Brasil. Entre os profissionais estão Leila Barakat, Cláudia Nerling, Shame Cruz, Cristiane Sotto Mayor, Edson Junior, Mylena Bonfim, entre outros especialistas na área. Todos vêm com novidades e com propostas excepcionais de renovação para o segmento.

