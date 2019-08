Congresso de barbeiros vai escolher o melhor barbeiro do ano

Os prêmios divulgados são um kit de equipamentos da marca GBS e um ano de contrato para o marketing pessoal | Foto: Divulgação

Manaus - Depois do sucesso do primeiro ano, a maior competição de barbeiros do Amazonas está chegando em sua segunda edição com novidades para todos os profissionais da beleza. Com nomes reconhecidos nacionalmente, o evento se estenderá em dois dias divididos em workshops, palestras, feira de exposição de marcas, congresso em empreendedorismo e a disputa pelo título de melhor barbeiro do ano.

Intitulado Master Barber Norte, o idealizador Rick Bentes explicou que além do aumento do número de atrações, a competição irá unir participantes de todo o Brasil para lutar na grande final em três categorias distintas. “Ano passado tivemos 200 competidores daqui, e decidimos abrir para outras partes. Um dos itens inéditos é a categoria só para mulheres. Também terá a head tattoo, com desenhos realísticos, e a master barber, com degradê e cortes na tesoura”, detalhou.

Uma eliminatória antes da competição será feita com barbeiros amazonenses para classificar os nomes para a final. | Foto: Divulgação

Uma eliminatória antes da competição será feita com barbeiros amazonenses para classificar os nomes para a final. Os primeiros prêmios divulgados foram um kit de equipamentos patrocinados pela marca GBS e um ano de contrato para o marketing pessoal do vencedor, incluindo treinamentos em São Paulo. Um dos workshops confirmados é o do carioca Bruno Rosa, ministrando técnicas de corte na tesoura e fade. Uma aula prática com dez alunos também foi confirmada.

Os membros do congresso de empreendedorismo receberão a percepção de como lidar com um negócio iniciante no atual mercado, além de saber de cases locais e nacionais que deram certo. Stands de marcas com preços promocionais também marcarão presença, exclusivos para o evento.

Inscrições

Marcado para os dias 27 e 28 de outubro no hotel Comfort, Distrito Industrial, a inscrição tem os preços de R$ 150 para os participantes da competição, R$ 80 para os participantes de workshops e um quilo de alimento não perecível para quem for ao congresso de empreendedorismo e a feira. A confirmação de presença é feita em contato pelas redes sociais no @masterbarbernorte ou no número 92 993345020.

Bentes reiterou que a proposta é valorizar os atuantes locais e revelar novos nomes ao mercado. “Via muitos vídeos de competições desse formato nos Estados Unidos e decidi reunir amigos experientes para fazermos uma versão brasileira. Tem muita gente boa aqui, mas sem o gás que precisa para decolar. Você não vê muitos amazonenses saindo para palestrar ao Brasil, por exemplo”, frisou. De apenas 24 anos, o jovem está no mercado há oito anos e reuniu um time de peso debaixo do lema “Não conte histórias, faça parte dela”.

* Com informações da assessoria