Millennium Shopping entra em nova fase e anuncia grande transformação

Manaus - O Millennium Shopping se prepara para entregar aos amazonenses um ambiente totalmente reformado, aliando modernidade, beleza e tecnologia. Neste ano, o empreendimento comemora 15 anos e a nova roupagem promete oferecer aos frequentadores ainda mais conforto e comodidade, reforçando o conceito de shopping que alia conveniência, serviços e lazer.

A reforma é abrangente e integra a troca de piso e, ainda, de toda a iluminação, destacando a beleza do cenário, que passará a ser toda em LED, um sistema que, além de proporcionar maior economia, em tempos de sustentabilidade, oferecerá ampla luminosidade ao ambiente.



O forro também passou por reformas e, no aspecto da sonorização na praça de alimentação, será utilizada a mais moderna tecnologia, um sistema que proporcionará a música ambiente em um contexto de 360 graus.

Outra novidade é a nova praça de alimentação que foi ampliada e ganhou mobiliário mais moderno e com material sustentável. As fachadas dos elevadores, panorâmicos, estão sendo repaginadas, os pilares do shopping foram remodelados com novos revestimentos e as escadas rolantes também receberão nova roupagem. O estacionamento também será revigorado, com nova sinalização e pintura. São 7.200 vagas rotativas e 1.100 fixas, dando ao cliente uma comodidade pelo fácil acesso.



Tudo isso está sendo feito para encantar e proporcionar ainda mais experiências inéditas e emocionantes para o cliente do Millennium. “Após 15 anos, o Millennium continua crescendo, se adaptando e transformando seu mix com novas lojas, operações e novas estratégias de marketing, que apostam em oferecer eventos e experiências que marquem de forma positiva a mente de nossos clientes, acompanhando sempre a evolução das coisas”, afirma o gerente geral do empreendimento, Miguel Christoph.

As obras vêm sendo executadas de forma gradual e a previsão é que estejam encerradas até final de agosto. Diariamente, o Millennium Shopping recebe, em média, 25 mil pessoas e 4 mil veículos.

