Cervejarias e batalhas de petisco agitam a programação do MILL&BEER

Manaus- O Millennium Shopping preparou uma programação repleta de ações para toda a família se divertir no empreendimento no próximo final de semana. Entre os dias (8) e (10), das 16h às 20h, o MILL&BEER vai contar com a presença de cervejarias artesanais, shows musicais, batalha de petiscos, espaço kids, além de serviços de beleza e saúde.

“Reunimos atividades e atrações para todos os gostos em mais um evento do Millennium Shopping que aposta em experiências que promovem relacionamento, encantamento, recordação e vínculos emocionais com nossos clientes”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

As cervejarias Rio Negro, Sarapó, Brew Manáos e Batuta Chopp estarão com estandes na praça de alimentação do mall. Além disso, acontecerá também uma batalha de petisco com os restaurantes do shopping. A disputa de sabores será decidida pelos clientes, que irão votar no petisco preferido e ainda concorrer a uma cesta de cervejas artesanais. O sorteio acontecerá no último dia de MILL&BEER.

No dia(8), a partir das 18h, o a banda Critical Age estará comandando a trilha sonora do evento, com um repertório recheado de sucessos do rock e MPB. No dia 9, às 18h, será a vez do DJ John Cavalcante e o saxofonista Tiago Silva animarem a noite do público do MILL&BEER. E, no dia 10, quem sobe ao palco do último dia de evento é a banda Hashtag 3, que promete fazer uma mistura de ritmos que irá agradar os clientes do Millennium.

Mais atrações

O Espaço Kids é a pedida para os pais que levarão os pequenos para visitarem o Millennium Shopping. Em uma área localizada ao lado do Instituto de Ensino Superior Brasileiro (ESB), a criançada poderá se divertir com brincadeiras e atividades lúdicas, enquanto os pais usufruem da programação do MILL&BEER na praça de alimentação.

No mesmo espaço, em parceria com a Cuidare – Cuidados de Pessoas, o Millennium Shopping vai oferecer durante os três dias de evento, diversos serviços gratuitos para os clientes, entre eles, aferição de pressão, glicemia capilar, limpeza capilar, quick massage, avaliação física, bioimpedância e consulta com podóloga.

*Com informações da assessoria