Festival 'Mama Rock' acontece neste sábado (10) em Manaus

Manaus - Com o objetivo de fomentar o cenário artístico local, a 14ª edição do festival “Mama Rock acontece neste sábado (10), a partir das 15h, na rua Monsenhor Coutinho, no Centro de Manaus. O festival conta com oito bandas que irão apresentar composições autorais. A entrada é gratuita.

A ideia do festival surgiu em 2012, após um show realizado por cinco bandas no município Maués (distante 641 quilômetros de Manaus). O “Mama Records” foi criado com a finalidade de potencializar músicos locais. Como afirma Carlos Castilho, um dos organizadores do evento.

“Algumas bandas foram fazer uma viagem para tocar em Maués e na volta decidiram se reunir para fortalecer o cenário musical da cidade. Juntamos cinco bandas e a cada festival temos sido bem recebidos pelo público”, contou Carlos.

A banda Antiga Rolls faz parte das atrações desde o início do festival em 2012 | Foto: Divulgação

As ‘bandas da casa’, que fazem parte do ‘selo Mama Rock”, são Antiga Roll, Dpeids, Os Playmobils, Infâmia, Morgados e Pacato Plutão. Neste ano, as convidadas são Nave Blue e a Boomerang Blues. A abertura do festival fica por conta do DJ M Portuga. A expectativa, conforme os organizadores, é que o festival reúna mais de 700 pessoas.

Além do Amazonas, a produtora já realizou duas edições em Boa Vista (RR) e pretende levar o festival para o restante da região Norte e demais estados brasileiros.

Novo formato

Pela primeira vez, a entrada do festival é totalmente gratuita, facilitando o acesso as apresentações no palco a céu aberto. Além disso, na entrada, estarão sendo recolhidos doações que beneficiarão as entidades sociais Fundação Dr. Thomas e Abrigo Moacyr Alves.

“É a primeira vez que estamos fazendo nesse formato, de forma gratuita. O festival sempre foi em lugares privados, casas de show alugadas. Ainda estaremos recebendo doações de alimentos que iremos ajudar duas instituições. É de graça e ainda tem esse caráter beneficente”, ressaltou Carlos.

Integrantes da banda Infâmia com Marcelo 'Alfaiate' no meio. | Foto: Divulgação

Homenagem

O festival ainda realizará uma homenagem ao produtor artístico e cultural Marcelo Queiroz, o “Alfaiate de Mendigo”, que morreu no ano passado. Marcelo foi um dos grandes colaboradores não só do festival, mas como apoiador de diversos trabalhos artísticos no cenário manauara. O rosto de Marcelo foi estampado no cartaz do evento.

Lançamento de revista

Além da programação musical, o festival irá lançar a nova edição da “Revista Cirrose”, que conta com poemas de Marcelo Queiroz e textos de outros escritores amazonenses.