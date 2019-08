Grupo de Apoio a Crianças com Câncer inaugura quiosque em shopping

Atualmente, o grupo possui 893 crianças e adolescentes cadastrados, sendo 300 em tratamento | Foto: Reprodução

Manaus - O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas (GACC-AM) acaba de inaugurar um espaço especial no Manauara Shopping para a venda de tíquete antecipado para o McDia Feliz. Comercializados no valor de R$ 17, os tíquetes poderão ser trocados pelo sanduíche Big Mac na data do evento, dia 24 de agosto. O quiosque doGACC-AM está localizado no piso Tucumã, próximo à SD Sobrancelha, e funcionará até o dia 18 de agosto.

Segundo a coordenadora de marketing do GACC-AM, Karoliny Santos, além dos tíquetes, o quiosque também está comercializando camisetas da coleção 2019 e artesanatos produzidos pelas mães dos pacientes atendidos pela entidade. Atualmente, o grupo possui 893 crianças e adolescentes cadastrados, sendo 300 em tratamento.

Os recursos arrecadados com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac (nos restaurantes localizados na avenida Djalma Batista, Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Shopping Ponta Negra) serão destinados para a manutenção de Serviços Interdisciplinar de Interconsulta e Visita Hospitalar.

É através deste projeto do GACC-AM que as crianças e adolescentes atendidos pela entidade recebem atendimento diferenciado com foco nos fatores sociais, psíquicos, físicos e alimentares que dificultam o tratamento oncológico.

Além do quiosque do GACC-AM, os interessados em adquirir o tíquete antecipado podem entrar em contato direto nos telefones (92) 3656-5000 ou indo até a sede do grupo, que fica na avenida Domingos Jorge Velho, nº 14 Bairro Dom Pedro.

Os tíquetes também podem ser comprados nas lojas parceiras: nas franquias da SD Sobrancelhas localizadas nos shoppings Manauara, Ponta Negra e Amazonas Shopping, e na Hering do Manauara e Amazonas Shopping.

