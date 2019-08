Garota Vip: Safadão invade a Arena da Amazônia neste sábado (10)

Manaus - Wesley Safadão volta a Manaus no próximo sábado (10) com o “Garota VIP 2019”. Esse ano, o show acontece pela primeira vez na Arena da Amazônia. Além do anfitrião, Gustavo Mioto, Dilsinho e Simone e Simaria sobem ao palco e prometem não deixar ninguém parado.

Toda vez que aporta, em algum canto com o festival, Wesley Safadão faz um pedido aos fãs: que levem seus óculos de sol. Afinal, a festa, não acaba até que o dia seguinte amanheça. E ainda há uma tradição: quando o relógio marca 5h da manhã, o cantor começa a cantar a música homônima.

O projeto Garota Vip de Safadão é um dos eventos mais badalados dos últimos tempos e arrasta multidões por onde passa em todo o Brasil e outros países.

Para embalar tantas horas de espetáculo, o repertório tem que ser especial. Com certeza não vai faltar: “Só Pra Castigar”, “Ar Condicionado no 15”, “Romance com Safadeza” e “Sonhei Que Tava Me Casando”.

O show acontece até o amanhecer | Foto: Divulgação

Durante a edição do Garota Vip em Salvador, na Bahia, Safadão mandou um recado para o público manauara. “Atenção galera de Manaus. Dia 10 estarei aí e quero todos comigo para cantar e dançar até o dia amanhecer”, diz o cantor em vídeo.

Convidados

Pela primeira vez em Manaus, o paulista de Votuporanga, Gustavo Mioto vai apresentar grandes sucessos como “Anti-amor”, “Coladinha em mim”, “Contramão” e “Solteiro não trai”, além de novos sucessos do EP ‘Pé na areia’.

Gustavo Mioto gravou o primeiro disco, ‘Fora de moda’, em 2012 pela gravadora Play Mix, em São José do Rio Preto, São Paulo. De lá para cá, seguiu tentando emplacar sucessos nas rádios e ‘estourou’ há cerca de um ano e meio com ‘Impressionando os Anjos‘, composição dele próprio com o amigo Theo Andrade e produção musical de Neto Schaefer.

Dilsinho se apresenta pela primeira vez no Garota Vip Manaus | Foto: Divulgação

Conquistando o país com as suas canções, muitas autorais, e com seu carisma e performance no palco, o pagodeiro Dilsinho também estreia no palco do Garota VIP Manaus. O segundo semestre de 2018, Dilsinho recebeu disco de ouro da sua gravadora Sony Music pela conquista de mais 432 milhões de streams, incluindo vídeos e áudios. O álbum ‘O Cara Certo’ rendeu ao cantor disco de ouro, as músicas ‘Trovão’ e ‘Cansei de Farra’ são single de platina e ‘Refém’ é platina duplo. O sucesso ‘Piquenique’ ganhou single de ouro e canção ‘12 Horas’, já é single de platina.

Acostumadas a arrastar uma legião de fãs, as irmãs Simone e Simaria voltam com tudo a Manaus. O atual álbum da dupla – ‘Aperte o play’ – foi gravado no final de 2017, em São Paulo, e está disponível em todas as plataformas digitais. Uma das canções que ‘grudou’ feito chiclete na mente do público foi ‘Qualidade de vida’, que fala sobre a superação de um término de relacionamento amoroso.

Simone e Simaria | Foto: Divulgação

Fãs

Os fãs amazonenses já estão ansiosos para poder cantar e dançar muito ao som de Safadão. E quem não perde um dos shows do cantor em Manaus é a universitária Bruna Pereira, de 27 anos. Ela é vice-presidente do fã-clube “Wesley Naticos Manaus”. Para chegar mais perto do ídolo, Bruna espera Wesley no aeroporto de Manaus.

“Sinto um amor tão forte que é difícil de explicar. Toda vez vou ao aeroporto para poder dar um abraço e fazer uma foto com ele. Ele super carinho e e atencioso. Fico ansiosa para cada show dele em Manaus. Conto os dias para poder vê-lo de perto. Amo muito”, diz Bruna, com um olhar empolgado.

Bruna Pereira e Wesley Safadão | Foto: Arquivo Pessoal

Outra que faz parte do fã clube e não vai perder o show é Miris Miranda, de 22 anos. Para provar o amor que sente por Safadão, ela tatuou um trecho de uma música e o nome do ídolo na perna.

“Sou muito fã. Amo demais. Quando ele está feliz eu também fico. Quero sempre ver o bem dele. Estamos formando um fã clube para demostrar mais e mais esse amor. Tenho um trecho de uma música e o nome dele tatuado no meu corpo.

Safadão é o dono da festa | Foto: Divulgação

Ingressos

Para não ficar de fora da festa, que vai até o sol raiar, basta comprar seu ingresso em um dos pontos de venda: balcões Alô Ingressos, lojas Colcci, Bibi Cell Importadora, 007 Confecções, Osklen e Apa Móveis. Os valores variam entre R$ 85 a R$ 455.