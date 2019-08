Vocalista do Sorriso Maroto cancela shows por conta de derrame

O vocalista do grupo Sorriso Maroto publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (8), um comunicado cancelando os shows marcados para o mês de agosto e início de setembro. O cantor precisa passar por um procedimento para solucionar um problema de derrame na pleura (água na pleura), diagnosticado recentemente em decorrência de fortes dores musculares nas costas.

Segundo o comunicado publicado na página oficial do cantor no Instagram, Bruno tem feito shows e apresentações com dores musculares há quase um mês. Exames detectaram a alteração no pulmão. O procedimento é simples e

não tem relação com a miocardite recém tratada e praticamente curada por Bruno.

A cirurgia será realizada nesta sexta-feira (9) e o repouso recomendado será de aproximadamente um mês. A volta aos palcos está prevista para a primeira quinzena de setembro.

Bruno Cardoso, ainda, ressalta que está tranquilo por ter descoberto este problema há tempo de realizar a reversão. "De acordo com o meu médico pneumologista, Dr. Rafael Pottes, será um procedimento simples, mas necessário. O tempo de recuperação é rápido e eu estou muito feliz em poder resolver essas dores que tanto me incomodam, ainda mais com as recentes notícias de evolução na melhora do coração. Em breve estou de volta aos palcos, melhor que antes”, diz Bruno.

Samba Manaus 2019



O grupo Sorriso Maroto foi a atração mais votada pelo público manauara. | Foto: Divulgação

O grupo Sorriso Maroto é uma das atrações confirmadas para o Samba Manaus 2019, que acontece no dia 12 de outubro, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A banda foi a atração mais votada pelo público, conquistando mais de 7 mil votos.