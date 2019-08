Vídeo: cantor Zé Vitor apresenta novo projeto para o público manauara

Manaus - O cantor Zé Vitor foi o convidado da Quinta Cultural , programa da TV WEB do Portal EM TEMPO , desta quinta-feira (08). Zé é filho do ator, produtor, cantor, compositor e diretor brasileiro Jackson Antunes. Na entrevista concedida para a jornalista Ayda Rodrigues, por meio de conexão ao vivo com São Paulo, o cantor falou sobre sua relação com a arte e sobre o novo projeto, a música "Ia ser tão bom".

"Meu principal desejo é propagar coisas boas", disse o cantor, que é conhecido por retratar bastante o universo feminino e o amor. "Eu recebo diversas mensagens de meninas, de mulheres, que tiveram coragem de terminar um relacionamento abusivo, porque escutou uma música e isso girou uma chave. Isso é imprescindível e é lindo".

O feedback dos fãs serve de inspiração e incentivo para continuar. "Esse retorno é combustível", completa. Por isso, o cantor tenta se relacionar de forma orgânica e direta com as pessoas que se conectam com a sua arte.

Sobre o atual cenário do país, Zé Vitor falou que discursos de ódio nunca serão maiores que o amor. Para ele, falta olhar mais para o outro, entender a história, ter respeito pelo próximo. "A gente só faz o bem para si se a gente começar a fazer o bem para o outro", ressaltou.

O cantor falou também sobre sua infância. "Eu sou muito grato pela experiência que eu tive de ter esse contato com a natureza".

A maior lição deixada por seus pais vem justamente daí, do fato de que o real valor está na simplicidade. "Não tem nada melhor do que crescer afastado da loucura da cidade", disse.

"Ia ser tão bom"

Com o objetivo de lançar novas músicas a cada 20 dias, Zé Vitor falou sobre seu projeto mais recente, o single 'Ia ser tão bom'. "A gente fala do amor, mas eu sou um completo estudante, como todo mundo, então vou aprendendo, vou sentindo e vou cantando as minhas reflexões", contou.

"Ia Ser Tão Bom" fala sobre respeitar as individualidades num relacionamento e também sobre ações que pesam na consciência por mínimas que pareçam ser. Temas que estão relacionados à privacidade e a dividir desconfianças.

A principal lição da música é promover uma reflexão sobre reconhecer ciclos e agir para com os outros como gostaria que agissem com você.

| Autor:

Confira na íntegra do programa!