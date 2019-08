Parque do Mindu oferece programação em homenagem aos pais em Manaus

Os frequentadores do espaço também poderão conferir uma apresentação teatral e uma edição especial da feira Bazart do Dia dos Pais, reunindo artesãos e expositores | Foto: Divulgação

Manaus - O palco do anfiteatro do Parque Municipal do Mindu, localizado no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, voltará a receber, a partir deste domingo, 11, o projeto Música no Parque, com a apresentação do grupo AfroBossaYSardinha, a partir das 9h. O evento fará uma homenagem aos pais, com a participação de artistas convidados



Os frequentadores do espaço também poderão conferir uma apresentação teatral e uma edição especial da feira Bazart do Dia dos Pais, reunindo artesãos e expositores dos mais diversos segmentos, no sábado e domingo.

No sábado, 10, os pais poderão participar também de uma sessão de yoga especial, das 8h às 9h, na praça da Paz.

O café regional do Mindu, no chapéu de palha, estará oferecendo uma manhã especial neste fim de semana.

Música no Parque

O Música no Parque consiste na abertura de espaço para os talentos musicais da terra, sempre aos domingos, quando o parque do Mindu recebe um grande número de visitantes. De acordo com o gestor da unidade de conservação, José Feitoza, o projeto contempla os visitantes com boa música, que ainda podem admirar a exuberância da natureza do parque.

Yoga no Mindu

O projeto Yoga no Mindu já acontece há cinco anos, sempre aos sábados, de 8h às 9h, aberto para quem desejar participar. O grupo ainda mantém trabalhos socioambientais, como a coleta de resíduos e coleta de donativos para instituições assistenciais.