Descubra no que vai ter no Parque da Criança em homenagem aos pais

O sábado, 10, e o domingo, 11/8, reservam diversas atrações que prometem empolgar o público presente. | Foto: Divulgação

Manaus - Os papais e seus filhos já têm onde brincar e se divertir neste final de semana em programação especial de Dia dos Pais preparada pela Prefeitura de Manaus, no Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul. O sábado, 10, e o domingo, 11/8, reservam diversas atrações que prometem empolgar o público presente.



Apesar de o Dia dos Pais ser comemorado apenas no domingo, um dia antes já inicia a programação especial com show musical, pinturinha facial, contação de história, oficina de origami, gincana literária e karaokê pais e filhos. Domingo

Já no domingo, com a parceria de projetos sociais, será disponibilizada uma programação recheada de atividades, como origami de gravata, oficina de tecido, circuito sustentável pais e filhos, oficina de brinquedos com garrafa pet, oficina de foguete, show musical dos pais e capoeira para finalizar.

Os parceiros das ações deste domingo são Projeto Igarapés Limpos, Circo da Ciência, Projeto Cosmo, Abadá Capoeira Manaus e os artistas Leonardo Scantberlruy e a palhaça coração.

Parque da Criança em Manaus

Administrado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), o Parque da Criança funciona das 14h às 20h, nos sábados e domingos e está localizado na rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul.

Programação

Sábado, 10/8

15h às 16h – Show Musical + Pinturinha Facial, na Praça de Alimentação

16h às 17h – Contação de História + Oficina de Origami, na Biblioteca

17h às 18h – Gincana Literária, na Praça de Alimentação

18h às 19h – Karaokê Pais e Filhos, na Praça de Alimentação

Domingo, 11/8

16h às 17h – Origami de Gravata, na Praça de Alimentação

17h às 19h – Oficina de Tecido Aéreo com Leonardo Scantbelruy, na Praça de Alimentação

17h às 18h – Circuito Sustentável Pais e Filhos: Projeto Igarapés Limpos, na Praça de Alimentação

17h às 18h – Oficina de Brinquedos com Garrafa Pet: Projeto Circo da Ciência, na Biblioteca

18h às 19h – Oficina de Foguete: Projeto Cosmo, na Praça de Alimentação

18h às 19h – Show Musical dos Pais, na Praça de Alimentação

19h às 20h – Capoeira, Hall de Entrada.