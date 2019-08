Igreja sediará congresso de adoração com workshop de dança e teatro

Manaus - Começa nesta sexta-feira (9) às 19h30, na Chama Church , o Congresso Casa de Adoração. Com entrada gratuita, o evento se estenderá até o próximo domingo (11) e promete agregar muito conhecimento da palavra aos adoradores, além de levá-los a buscar ainda mais intimidade com Deus. O evento contará com a participação do cantor Gilmar Britto.

Durante o Congresso Casa de Adoração, cada participante será ministrado sobre adoração, louvor, santidade e momento de intimidade com Deus. Além de ter um workshop sobre dança e artes cênicas.

Cantor Gilmar Brittto, conhecido pela música 'o filho do homem' | Foto: Divulgação

Dentre os convidados estão o cantor Gilmar Britto que ministrará uma palavra específica sobre adoração. Pastor Tião Batista que abordará na sexta-feira (09) sobre tudo que envolve louvor, oração, família e intimidade com Deus. No workshop de dança contará com a Daiane Turriel e Alessandro Ramos que falarão sobre dança contemporânea, dança com adereços cênicos e dança como forma de Adoração. E nas artes cênicas teremos a participação da Bruna Santos, que ministrará uma oficina de jogos teatrais e maquiagem cênica, tanto para teatro, quanto para pessoas que dançam.



Sobre os palestrantes



Tião Batista aceitou a Jesus aos 12 anos de idade. Aos 14 entrou para seu primeiro ministério de louvor da igreja que frequentava com seus pais. Fruto da turma de 2009/2010 do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono (CTMDT) Tião Batista gravou sua primeira participação do CD Tu És Tudo Pra Mim" do grupo de louvor CTMDT. No ano de 2012, convidado por Ana Paula Valadão.

Tião Batista fez parte do ministério de louvor da igreja Lagoinha | Foto: Divulgação

Gilmar Britto gravou ao lado de grandes nomes da música gospel como Asaph Borba, Ana Paula Valadão, Alda Célia, Fernandinho, David Quinlan e Ana Paula Nóbrega (Diante do Trono). O CD/DVD saiu pela gravadora Somlivre. E em Junho de 2011, Gilmar Britto lançou o álbum "O Filho do Homem" dessa vez com a versão de estúdio da canção-título ainda seguindo o grande sucesso da mesma.



Daiane Turriel liderou o ministério de dança expressão de ‘Amor por 12 anos’. Faz parte da liderança de dança nos congressos gerais da IEADAM. Palestra sobre dança com adereços em seminários voltados a dança ministerial. Idealizadora de diversos eventos de dança, como o Adore e Dance entre outros.

Daiane Turriel liderou o ministério de dança expressão de ‘Amor por 12 anos’. | Foto: Divulgação

Alessandro Ramos dançou em Sumaré, São Paulo, 2014 e 2015 pela Cia de Artes Dynamis. Dançou em Congresso Resgate da Nação pelo Ministério Internacional da Restauração (MIR) em Porto Seguro, na Bahia. Atualmente é Diretor e Coreógrafo da Academia de Dança MCS.

Bruna Santos, líder da equipe de teatro e co-líder da Danças Urbanas da Cia de Arte Dynamis. Foi aluna no Encontrart, treinamento de artes provido pela Cia Nissi. Liderou equipes de teatro que viajou o Brasil fazendo missões por meio das artes. Coordenou o Movimento Urbano de Dança (Mudança).Coordenou e deu aula no Capacitação Artística para Servos do Altar (Casa). Atualmente trabalha com dança urbana e teatro musical na Cia Dynamis

Bruna Santos, líder da equipe de teatro e co-líder da Danças Urbanas da Cia de Arte Dynamis | Foto: Divulgação

Para participar não é necessário fazer inscrição, basta comparecer!



Confira os horários:

• 09 de agosto (sexta-feira) Pr Tião Batista| 19h30 às 21h30

• 10 de agosto (sábado) Daiane Turriel e Alessandro Ramos/ Bruna Santos |Tarde – 15h30 às 17h/ 17h30 às 19h/| Noite – 19h30 às 21h30

• 11 de agosto (domingo) | 19h00 às 21h00





Serviço – Congresso Casa de Adoração 2019

Data: 09 a 11 de agosto

Local: Chama Church

Endereço: Avenida Bispo Pedro Massa, núcleo, Cidade Nova 2

Informações: (92) 98404-5474

Entrada franca