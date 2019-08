Manaus recebe o espetáculo 'Joias do Ballet Russo' nesta sexta (9)

Manaus - Manaus recebe nesta sexta-feira (9) o espetáculo internacional “Joias do Ballet Russo”, que traz como destaque o primeiro bailarino do Bolshoi, Alexander Volchkov. A apresentação única acontece, às 21h, no palco do Studio 5, na Zona Sul de Manaus.

Alexander Volchkov é um dos maiores dançarinos em atividade e há 20 anos integra a companhia mais famosa do planeta. Além dele, há outros sete solistas internacionalmente reconhecidos pela sua excelência: do Mikhailovsky, as estrelas Oxana Bondarev e Mikhail Venshchikov. Do Mariinsky, o solista Boris Zhurilov e Tatyana Tiliguzova, que já fez parte do balé Mariinsky, atualmente dança no Bayerisches Staatsballett, e será solista do Bolshoi a partir da próxima temporada.

Completam o grupo os bailarinos absolutos do Stanislavsky, Natalia Ledovskaya, Pukhov Mikhail e Maksim Marinin, estrela internacional de nacionalidade francesa, especialmente convidado para essa turnê.

O russo Alexander Volchkov entrou para a Companhia de Ballet Bolshoi em 1997 | Foto: Divulgação

Conforme o produtor do espetáculo, Ricardo Veloso, a apresentação tem 1h15 minutos de duração e as mudanças de cenários e figurinos vão acompanhar as cenas dos clássicos.

“Escolhemos o palco do estúdio 5 porque ele apresenta maior profundidade e possibilidades de cena em relação aos outros espaços da capital. Com o sucesso de público do Festival de Ópera, percebemos que a população manauara demonstra receptividade em relação à apresentação das obras clássicas”, frisou o produtor.

Como uma espécie de coletânea dos maiores sucessos da dança, o espetáculo oferece uma introdução para aqueles que ainda estão começando a conhecer o balé, selecionando trechos das obras mais importantes entre os clássicos.

O ballet reúne bailarinos renomados | Foto: Divulgação

A apresentação de bailarinos solistas destaca momentos chave de montagens como “Corsário”, que é baseado no poema de Lord Byron, com música de Adolphe Adam e coreografias de Marius Petipa. O espetáculo também conta com cenas de “Quebra-Nozes” e “Lago dos Cisnes”, ambas criadas por Tchaikovsky.

Vale ressaltar que “Lago dos Cisnes” foi escrito em 1876, em Paris, e é o mais popular de todos os balés. A obra fala sobre um jovem que se apaixona por uma rainha, transformada em cisne, por um feiticeiro malvado, até ser resgatada por um homem que lhe jure amor eterno. O jovem destrói o feitiço e os dois vivem felizes. Em 1894, um ano após a morte de Tchaikovsky, a obra ganhou coreografia.

Alexander Volchkovo é primeiro bailarino do Bolshoi | Foto: Divulgação

Ricardo Veloso ressaltou que é a primeira vez que a capital amazonense recebe um espetáculo de balé com uma estrutura similar ao que vai ser apresentado nesta sexta e frisa ser uma oportunidade única para a população de Manaus prestigiar o evento.

“Esse segmento, mais elaborado e sofisticado, tem sido acolhido pela cidade. Para quem visita a Rússica, ir aos teatros como o Mikhailovsky, Stanislavsky, Mariinsky e Bolshoi para ver de perto alguns dos melhores bailarinos do mundo é uma atividade quase obrigatória, e o público de Manaus vai poder prestigiar tudo isso nesse espetáculo”, concluiu o produtor.

Ingressos

Os ingressos, com preços entre R$ 190e R$ 290 (inteira), estão disponíveis pelo site da Alô Ingressos, na bilheteria do Studio 5.