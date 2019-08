Universo feminino familiar dá vida ao espetáculo Ânima Trama

O universo feminino familiar dos criadores da artista Rosangela Colares, em especial, as técnicas artesanais, é a base da pesquisa de doutorado dela e resultou no espetáculo de dança "Ânima Trama" do Coletive Umdenós (PA), que será apresentado nesta sexta-feira (9), às 19h30, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA/ESAT), localizado na avenida Leonardo Malcher, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. A programação faz parte da 12ª edição do Sesc Amazônia das Artes.



Conforme o coletivo de dança, as técnicas artesanais pesquisadas pela artista Rosangela Colares compõem a estética e a filosofia do espetáculo.



"O Ânima Trama tece vidas, labirintos, afetos e memória, propomos dança como um emaranhado de fios que se encontram, envolvem-se e nesta trama formada, desvelam o sensível em transparentes movimentos de vida entre o bordado, a dança e o tempo", diz trecho da sinopse do espetáculo.



A construção da obra é resultado da investigação de uma dança feita de tecidos, agulhas e linhas, que produz uma tram que se desdobra no ato de bordar coreografias que tecem espaços, cerzindo tempos, compondo assim uma dança que é memória encarnada. O espetáculo recebeu o Prêmio Seiva (Secult/PA) de pesquisa e experimentação artística 2016.

As técnicas artesanais pesquisadas pela artista Rosangela Colares compõem a estética e a filosofia do espetáculo. | Foto: Divulgação/Coletivo Umdenós

Amazônia das Artes



O Sesc Amazônia das Artes estimula e difunde os bens culturais da região com apresentações de espetáculos gratuitos nas linguagens de teatro, dança, circo, música, literatura, artes visuais, performance e cinema. Participam do projeto os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – estados que compõem a Amazônia Legal – tendo ainda o Piauí como convidado.

*Com informações da assessoria