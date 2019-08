Dez séries e filmes na Netflix para assistir no fim de semana

O ritmo de lançamento da Netflix é intenso. Tanto que fica difícil conseguir acompanhar e se manter atualizado. Para te ajudar, o Portal EM TEMPO preparou uma lista de 10 novidades do serviço de streaming: são séries e filmes que foram disponibilizados recentemente:



Séries

Sintonia

Série "Sintonia" foi idealizada pelo KondZilla | Foto: Divulgação

O funk, a religião e o crime influenciam a vida de três jovens da periferia de São Paulo, que estão lutando para realizar seus sonhos. Série idealizada por KondZilla.

Wu Assassins

"Wu Assassins" se propõe a aproveitar técnicas de arte marciais | Foto: Divulgação

Nesta série de ação e artes marciais, um jovem chef une forças com uma policial para desvendar um antigo mistério e eliminar assassinos sobrenaturais.

As Telefonistas - 4ª temporada

A 4ª da série "As Telefonistas" estreia hoje na Netflix | Foto: Divulgação

Em meio às mudanças sociais de 1931, as amigas acabam envolvidas em um assassinato e precisam solucionar o crime antes que uma delas seja condenada.

Cara Gente Branca - 3ª temporada

A comédia dramática de Justin Simien começa a levar a vida menos a sério | Foto: Divulgação

Uma sociedade secreta, um novo professor e uma epidemia de insegurança deixam Sam, Lionel, Joelle e seus amigos desesperados por respostas.

Glow - 3ª temporada

O terceiro ano de Glow mostrará as lutadoras em Las Vegas | Foto: Divulgação

Durante uma série de apresentações em Las Vegas, a união da equipe é ameaçada por disputas de poder, tensões sexuais e novas prioridades.

Filmes

Esquadrão Suicida

Uma organização governamental secreta decide formar a Força Especial X | Foto: Divulgação

Uma agente do governo oferece a liberdade aos piores vilões do mundo com uma condição: eles precisam unir forças para evitar o apocalipse.

Pulp Fiction – Tempo de violência

Este clássico da violência estilizada costura as histórias de um assassino apreciador de hambúrgueres | Foto: Divulgação

Este clássico da violência estilizada costura as histórias de um assassino apreciador de hambúrgueres, seu parceiro filosófico e um pugilista fracassado.

Homem-Aranha

O Homem-Aranha enfrenta o vilão Duende Verde | Foto: Divulgação

Após ser picado por uma aranha geneticamente modificada, o tímido Peter Parker desenvolve superpoderes que usa para tentar derrotar o Duende Verde.

Meninas Malvadas 2

Abby está sofrendo nas mãos da "abelha rainha" da escola | Foto: Divulgação

Nesta sequência, o pai de uma jovem deslocada na escola se oferece para pagar a faculdade de outra aluna se ela se tornar amiga de sua filha.

Capitão América: Guerra Civil

Tony Stark e Capitão ficam frente a frente em uma batalha épica. | Foto: Divulgação

O mundo quer controlar os super-heróis. O Homem de Ferro apoia. O Capitão América é contra. Os Vingadores terão que resolver essa diferença no braço.