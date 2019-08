Tarumã Alive: festival terá 24h de música em Manaus

Manaus - Festival que une esporte, música e incentivo à preservação do meio ambiente vai agitar a Praia da Lua em agosto, em Manaus. Trata-se da quarta edição do Tarumã Alive. Este ano, serão 24 horas de programação gratuita, de meio-dia a meio-dia, no fim de semana de 31 de agosto a1ª de setembro. O acesso ao local pode ser feito pela Marina do Davi .

O line up do evento conta com a presença confirmada de Casa de Caba, Pororoca Atômica, Grupo A Toada, The Stone Ramos, Márcia Novo, Johnny Jack Mesclado, Manauaras em Extinção e DJ Rafa Militão.

Além da programação musical, o público poderá curtir o "viradão" com atividades e oficinas de sustentabilidade, e muita prática esportiva.

The Stone Ramos é atração confirmada do evento. | Foto: Divulgação

Para receber o público que ficará durante todo o evento, haverá banheiros químicos, área de bar e alimentação, área de camping e coleta seletiva contínua durante todo o evento. Empreendedores da Feira da FAS também estarão no local para expor produtos de gastronomia, artesanato e muito mais.

A iniciativa é das empresas ‘Acauã Eventos’, ‘Sup Amazonas’ e ‘Ecolazer’. Também apoiam o evento os projetos ‘Remada Ambiental’ e ‘Consciência Limpa’.

Todo o lixo coletado é destinado a cooperativas de reciclagem. | Foto: Divulgação

Responsabilidade socioambiental



O evento tem responsabilidade socioambiental com o objetivo de proteger a área do rio Tarumã-Açú por meio de atividades de conscientização ambiental e mutirões de limpezas, envolvendo os moradores das comunidades adjacentes e frequentadores. O projeto promove também a inclusão social com esporte e acesso à cultura.

Ação ambiental

Como pré-evento, no sábado, 24 de agosto, haverá um mutirão de coleta de resíduos sólidos para limpar a Cachoeira Alta do Tarumã. A concentração será às 7h, em frente ao Hotel Tropical. Haverá um micro-ônibus do Tarumã Alive saindo às 7h40, para transportar os voluntários para a área da cachoeira.

Os voluntários que tiverem veículo próprio podem se dirigir para a área da cachoeira, onde uma equipe de apoio estará lá para recepcionar. A atividade começará às 8h, terminando às 11h.

Para ser voluntário na ação ambiental e participar do mutirão de limpeza na Cachoeira Alta, os interessados devem fazer sua



inscrição aqui .

Mais informações no perfil no Instagram do evento: @festivaltarumaalive

Em edições anteriores, o festival já ajudou a recolher 16 toneladas de lixo do rio. | Foto: Divulgação

Edições anteriores

Ao todo, o evento já reuniu em edições anteriores, mais de 3 mil participantes, 285 voluntários e recolheu 16 toneladas de lixo do rio Tarumã-Açú. Waldirene Santos participou de duas edições do evento e conta que foi uma experiência marcante. "Foi excelente saber que tem um evento como este, que tem uma preocupação com o meio ambiente", conta a voluntária.

Ana Bitencourt, 35, participa desde a primeira edição. Para ela, a melhor parte é o próprio voluntariado. "Já é algo legal você doar tempo e disposição por uma causa que acredita. É recompensador, encorajador. Voluntariar no Tarumã Alive nos encoraja a lutar pela preservação do nosso rio, que infelizmente tem sido comprometido pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos, como é o caso da Cachoeira Alta do Tarumã onde será realizado o mutirão de limpeza", conta. "Nos dá a oportunidade de conhecer pessoas de diferente " tribos", mas com esse mesmo cuidado com a natureza", complementa.

Ela e os amigos, também voluntários do evento, já estão preparando a barraca para ficar durante todo o evento.