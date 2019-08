Sesc AM oferece programação gratuita no fim de semana em Manaus

Manaus - A programação do Sesc AM deste final de semana conta com a apresentação do espetáculo Miolo de Pote em Cantigas e Versos, sábado (10), às 19h30, no Largo São Sebastião e Kanarô no domingo (11), às 20h, no Café Teatro, pelo Amazônia das Artes. E pelo Sonora Brasil no sábado se apresentam os grupos indígenas Wagôh Pakob e Opok Pyhopok, às 19h, no Teatro da Instalação e no domingo é a vez de Teko Guarani e Nóg Gã, às 19h, no Café Teatro.

Música de povos indígenas em Manaus | Foto: Divulgação

O Sesc Amazônia das Artes estimula e difunde os bens culturais da região com apresentações de espetáculos nas linguagens de teatro, dança, circo, música, literatura, artes visuais, performance e cinema. Participam do projeto os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – estados que compõem a Amazônia Legal – tendo ainda o Piauí como convidado.

Já o Sonora Brasil neste ano traz o tema “A Música dos Povos Originários do Brasil”, onde grupos indígenas apresentam suas canções com o objetivo de difundir a diversidade da música brasileira a partir de recortes temáticos que abordam aspectos de seu desenvolvimento, com especial atenção à música de tradição.

O Sonora Brasil neste ano traz o tema “A Música dos Povos Originários do Brasil”, | Foto: Divulgação

A sinopse dos espetáculos está disponível no www.sesc-am.com.br/.



Confira, abaixo, o cronograma com as apresentações:

Sábado (10)

Miolo de Pote em Cantigas e Versos – Lília Diniz (MA) – Amazônia das Artes

Onde: Largo São Sebastião – 19h30

Classificação: 14 anos

Wagôh Pakob - Povo Paiter Surui e Opok Pyhopok - Povo Karitianas – Sonora Brasil

Onde: Teatro da Instalação – 19h

Classificação: Livre

Domingo (11)

Kanarô – Grupo Experimental de Artes Vivartes (AC) – Amazônia das Artes

Onde: Café Teatro – 20h

Classificação: Livre

Teko Guarani - Povo Mbyá-Guarani e Nóg Gã - Povo Kaingang– Sonora Brasil

Onde: Café Teatro – 19h

Classificação: Livre