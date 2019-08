Chef Almir da Fonseca participa de encontro gastronômico em Manaus

Na ocasião será ministrada a palestra “O chef clássico, o chef de hoje e o chef do futuro: O que é ser chef?”. | Foto: Divulgação

Manaus - O renomado chef executivo corporativo (CEC), Almir da Fonseca, é o ilustre convidado do Encontro Gastronômico que será promovido pelo Senac Amazonas no próximo dia 13 de agosto, às 18h30, no Restaurante Escola, situado na Rua Saldanha Marinho, 410, Centro. O encontro é gratuito e direcionado aos chefs da



gastronomia local.

Na ocasião será ministrada a palestra “O chef clássico, o chef de hoje e o chef do futuro: O que é ser chef?”. A programação concede certificado aos participantes. Os interessados na atividade devem enviar pedido de participação para o email [email protected]

Currículo



Carioca, estudou culinária nos EUA, tendo passando pela França e Itália, especializando-se com reconhecidos chefs desses países. Empreendedor do ramo gastronômico, além de consultor, competidor, instrutor e educador, ele é chef em renomadas instituições como a School Culinarian Le Cordon Blue.

Palestrante e chef no mercado internacional, Almir promove a culinária brasileira e seus produtos e é proprietário e chef executivo do Flavor Source[Fonte Sabor – Serviços de Gastronomia] e fundador do Studio ‘The Brazil Project’, um estúdio de pesquisa sobre a gastronomia regional brasileira e autor do livro ‘The Brazil’.