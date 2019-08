O que fazer no fim de semana em Manaus? Descubra no Portal EM TEMPO

Para todos os gostos, com espetáculos de dança, apresentações de teatro, mostras de cinema e shows de diversos gêneros musicais, o Portal Em Tempo separou os principais eventos de sexta-feira (9) a domingo (11). Confira a agenda cultural aqui:

Sexta-feira (9)

Tarde Dançante

A tarde acontece no Centro de Convivência do Idoso | Foto: Divulgação

Com a expectativa de reunir mais de 700 pessoas, o evento tradicional faz parte do calendário de atividades para a terceira idade. Para o evento, todos os 41 grupos do programa foram convidados e, além das atrações de músicos, brindes serão sorteados aos participantes. Dentre o repertório previsto, muito sertanejo, axé, MPB, boi e outros ritmos estão previstos.

Onde: Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, Zona Oeste de Manaus.

Horário: Das 14h às 19h,

Acesso: Gratuito.

Mostra Manaus Filme Horror Fantástico

O filme trata histórias do imaginário popular brasileiro | Foto: Reprodução

Dando continuidade a programação da Mostra de filmes de terror para o público manauara amante do gênero, com exibição de curtas nacionais, a Mostra exibe o longa "Fábulas Negras", que aborda quatro garotos contando histórias repletas de suspense e terror, povoadas com personagens do imaginário popular, como lobisomem, bruxa, fantasma e saci.

Jóias do Ballet Russo



O esptáculo acontece pela primeira vez em Manaus | Foto: Divulgação

O espetáculo internacional traz como destaque o primeiro bailarino do Bolshoi, Alexander Volchkov. Alexander é um dos maiores dançarinos em atividade e há 20 anos integra a companhia mais famosa do planeta. Além dele, há outros sete solistas internacionalmente reconhecidos pela sua excelência: do Mikhailovsky, as estrelas Oxana Bondarev e Mikhail Venshchikov. Do Mariinsky, o solista Boris Zhurilov e Tatyana Tiliguzova, que já fez parte do balé Mariinsky, atualmente dança no Bayerisches Staatsballett, e será solista do Bolshoi a partir da próxima temporada.

Onde: Studio 5, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Horário: A partir das 21h

Acesso: Ingressos a partir R$ 190 (inteira)

Sábado (10)

Sonora Sesc Brasil

Canções da etnia indígena serão homenageadas no espetáculo | Foto: Grupo PITAWa

O projeto Sonora Brasil reúne os grupos Wagôh Pakob, do povo Paiter Surui, e Byjyyty Osop Aky, do povo Karitiana. No repertório, além dos torés, estão os rojões, que já fazem parte da tradição musical destes povos e são um reflexo do trabalho nas fazendas e da dinâmica de trocas culturais ocorridas na região. As letras cantadas em português possibilitam conhecer um pouco da história do povo.

Onde: Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, Centro de Manaus.

Horário: A partir das 19h

Acesso: Gratuito.

Festival Mama Rock 14

O festival acontece pela primeira vez na rua e com acesso gratuito | Foto: Divulgação

Com o objetivo de fomentar o cenário artístico local, a 14ª edição do festival “Mama Rock"

conta com oito bandas que irão apresentar composições autorais. As ‘bandas da casa’, que fazem parte do ‘selo Mama Rock”, são Antiga Roll, Dpeids, Os Playmobils, Infâmia, Morgados e Pacato Plutão. Neste ano, as convidadas são Nave Blue e a Boomerang Blues. A abertura do festival fica por conta do DJ M Portuga.

Onde: Rua Monsenhor Coutinho, Centro de Manaus

Horário: A partir das 15h

Acesso: Gratuito

Garota VIP 2019

Wesley Safadão é a atração principal do Garota VIP 2019 | Foto: Divulgação

Wesley Safadão volta a a Manaus com o “Garota VIP 2019”

Um dos eventos mais badalados dos últimos tempos e arrasta multidões por onde passa em todo o Brasil e outros países. Além do anfitrião, Gustavo Mioto, Dilsinho e Simone e Simaria sobem ao palco e prometem não deixar ninguém parado.

Onde: Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Horário: A partir das 21h

Acesso: Os valores variam entre R$ 85 a R$ 455.

Domingo (11)

A Festa dos Pais

Cartaz de divulgação do evento | Foto: Divulgação

Em comemoração a data comemorativa, Nunes Filho, o "Príncipe do Brega", e seu filho Guto Lima, o "Rei do Arrocha", apresentam repertório com músicas de todos os ritmos. Carlinhos Paiva, Leninha Tsnunamy, Marcos Arigó, Tayra Dinitra e Eddy Castro também fazem parte das atrações.



Onde: Balneário Luar do Sertão, localizado na avenida Grande Circular, Nova Cidade, Zona Norte de Manaus

Horário: A partir das 12h

Acesso: Bilheteria local.

Festival Inferno

O festival acontece neste domingo trazendo bandas com repertórios autorais | Foto: Divulgação

Com o intuito de dar visibilidade para as bandas manauaras de heavy metal, a sétima edição do Festival Inferno acontece neste domingo. As atrações locais confirmadas para o festival são: Banda M67, Hipnose Death, Platoon Trash War, The Putrefying e Eutanase. Esta última banda lançou recentemente os singles “Veneno” e “Backstabber” na plataforma de streaming Spotify, e ainda pretende lançar mais três singles bimestralmente.

Onde: Rua José Clemente, Centro de Manaus.

Horário: A partir das 16h

Acesso: R$ 15.

Especial Dia dos Pais: Espetáculo de Dança - A Quem Será que Se Destina

Corpo de Dança do Amazonas apresenta uma homenagem ao Dia dos Pais | Foto: Divulgação

Com direção artística de Getúlio Lima, o espetáculo busca, pela proximidade com o público, promover reflexões sobre a vida e a arte. Faz parte da trilha sonora a música “Cajuína”, de Caetano Veloso, que tem sua sonoridade e poesia traduzidas pelos bailarinos do CDA, numa coreografia baseada na linguagem da dança contemporânea.

Onde: Teatro Amazonas, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

Horário: A partir das 19h

Acesso: Gratuito

Música no Parque

Música no Parque

O palco do anfiteatro do Parque Municipal do Mindu, localizado no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, voltará a receber, a partir deste domingo, 11/8, o projeto Música no Parque, com a apresentação do grupo AfroBossaYSardinha, a partir das 9h. O evento fará uma homenagem aos pais, com a participação de artistas convidados.

Onde: Parque do MIndu

Data: 11/08

O que: Música no Parque com homenagem ao Dia dos Pais

Saiba mais sobre o Passo a Paço: