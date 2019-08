'Festival Inferno' agita o Centro de Manaus neste domingo (11)

Manaus - Com o intuito de dar visibilidade para as bandas manauaras de heavy metal, a 7ª edição do Festival Inferno acontece neste domingo (11), a partir das 16h, na rua José Clemente, próximo ao Teatro Amazonas, no Centro de Manaus. O acesso ao show custa R$ 10.

As atrações locais confirmadas para o festival são: Banda M67, Hipnose Death, Platoon Trash War, The Putrefying e Eutanase. A última banda lançou recentemente os singles “Veneno” e “Backstabber” na plataforma de streaming Spotify, e ainda pretende lançar mais três singles bimestralmente.

Eutanase, que possui dezoito anos de existência, segundo Thiago Queiroz, integrante da banda desde sua fundação, entrou no âmbito autoral desde 2010.

“A banda existe desde 2001, mas a partir de 2010 começou os trabalhos autorais. Já participamos das outras edições, além do Roraima Sesc FestRock. Outra coisa marcante da nossa carreira foi a oportunidade de abrir um show para banda Sepultura, uma das mais famosas de heavy metal”, contou Thiago.

A banda amazonense Eutanase é uma das atrações do festival | Foto: Gláucio Rodrigues

O festival que, desde 2015, já trouxe mais de 30 bandas com repertórios autorais do cenário amazonense, conta este ano com a participação da banda curitibana Axecuter, que se apresenta primeira vez em Manaus.

“Desde a primeira edição do festival, realizada na Quadra da Grande Família, procuramos dar visibilidade a bandas de todas as vertentes do heavy metal. No âmbito nacional, já fizeram parte da festa as bandas cariocas Flageador, Lápide e Velho Black Metal e também a banda paulista Selvageria,”, contou Douglas Mandrake, organizador do evento.

Primeira edição do festival com a banda Selvageria (SP) | Foto: Divulgação

O Festival também está realizando uma promoção onde os interessados poderão adquirir o ingresso, camisa personalizada, pulseira de acesso livre e uma caipirinha, pelo preço de R$ 40. O “combo” promocional só poderá ser adquirido antes do festival pelo número: (92) 99113-1114.

Confira o horário das apresentações de cada banda:

17h30 - Banda M67

18h20 - CAOS DEVASTA

19h10 - "Hipnose Death"

20h00 - Platoon Thrash War - AM

20h50 - Eutanase

21h40 - Axecuter

22h50 - The Putrefying