Divas da disco music são tema de festa em Manaus

Manaus - Donna Summer, Gloria Gaynor, Diana Ross e Tina Charles são algumas das estrelas da discomusic que terão seus maiores hits relembrados na festa Flash Disco, no próximo dia 17, a partir das 22h, no pavilhão do Studio 5 Centro de Convenções, localizado no bairro Japiim.

Nesta edição, o evento traz o tema “Divas da Disco” com a proposta de homenagear as vozes femininas que embalaram as décadas de 70, 80 e 90, bem como as mulheres que frequentam a FlashDisco.

As atrações da noite serão os DJs Fernando Araújo e Raidi Rebello. No comando das pick-ups, os especialistas em flashback prometem conduzir o público em uma viagem ao passado, com muito agito na pista até às 5h.

Segundo Raidi Rebello, as homenagens às “divas da disco” não ficarão apenas no setlist. O evento terá um espaço de beleza, o Camarim das Divas, com a presença de consultoras da Mary Kay para quem precisar retocar a maquiagem ou realçar a “produção” durante a balada. O serviço será gratuito.

Raidi Rebello. | Foto: Divulgação

“A proposta é enaltecer as mulheres que sempre foram figura marcante na história da discomusic e as ‘divas’ que hoje abrilhantam a pista da Flash Disco”, destaca o DJ e organizador da festa.

Os ingressos para o evento estão disponíveis por R$ 40 para pista, R$ 160 a mesa para quatro pessoas e R$ 240 a mesa VIP, que fica em espaço privilegiado e possui um bar exclusivo. Os pontos de venda são a Academia Live Cheik, bilheteria localizada na praça de alimentação do Studio 5 e as lojas Asya Fashion do Shopping Cidade Leste, DB Nova Cidade, DB Ponta Negra, Manaus Plaza Shopping, ao lado do Sumaúma Park Shopping e ao lado do Porto (Terminal da Matriz).

Quem garantir os ingressos para o evento ganhará um DVD exclusivo com uma seleção de hits seguindo a temática desta edição. Durante a festa, o estacionamento do Studio 5 custará R$ 12 a noite inteira. Mais informações através do telefone (92) 99413-1539.

Com informações da assessoria*