Homenagem: filhos do 'Príncipe do Brega' atribuem o sucesso ao pai

Manaus - Quando são pequenos, os filhos têm nos pais o maior exemplo a seguir. A influência é tanta que muito deles seguem o mesmo caminho profissional. É o caso dos cantores amazonenses Guto Lima, o “Rei do Arrocha”, e o irmão dele Bernardo Nunes, o “Cara do Arrocha”. Eles seguiram o mesmo passo do pai Nunes Filho, o “Príncipe do Brega”.

Em homenagem ao Dia dos Pais, o Portal Em Tempo conversou com os três sobre a relação pessoal e profissional entres eles. Nunes contou que, apesar do início da carreira ocupar grande parte do tempo dele, nunca deixou de acompanhar o crescimento dos filhos. Além dos cantores, o “Príncipe do Brega”, tem outras duas filhas, mas elas não optaram pela carreira artística.

Guto Lima é considerado o "Rei do Arrocha" | Foto: Divulgação

“Quando o Guto e o Bernardo eram bem pequenos, os presenteei com um teclado bem pequeno. Os dois disputavam para ver quem tocava mais. A primeira música que eles aprenderam foi o ‘Parabéns para você’. Eles cresceram, comprei teclados maiores, e quando já estavam tocando bem, os convidei para se apresentarem comigo nos shows”, relembra.

Depois de um tempo e com “empurrãozinho” do pai, Guto Lima resolveu seguir carreira solo e convidou o irmão Bernardo Nunes parar fazer parte da banda como tecladista. Misturando brega com arrocha, Guto conquistou o público e se tornou o “Rei do Arrocha”. Título que rendeu o lançamento de 19 CDs e 10 DVDs gravados.

Nunes e o filho Bernardo | Foto: Marcely Gomes

Guto Lima atribui o sucesso artístico ao pai e afirma que Nunes foi o grande incentivador. “Meu pai nunca mediu esforços para comprar instrumentos para nós. Mesmo com a correria, nunca faltou amor. Ele sempre nos orientou sobre tudo. É um cara incrível e pai mais ainda”, declara Guto.

O “Rei do Arrocha” se tornou o cantor mais conhecido do gênero no Amazonas e em toda a Região Norte. Ele já fez turnê em todos os 62 municípios do Estado e tem agenda de shows marcada no Maranhão, no Nordeste.

Guto Lima também é uma das atrações do Paço a Passo 2019, festival cultural que acontece entre os dias 5 e 8 de setembro, no entorno do Paço da Liberdade, Centro de Manaus.

Nunes Filho tem mais de 40 anos de carreira | Foto: Arquivo Em Tempo

O “Cara do Arrocha”

Bernardo, filho mais velho de Nunes, durante grande parte da carreira fez parte da banda do irmão Guto Lima, como tecladista. Hoje segue carreira solo, já com 2 CDs gravados e está com projeto para lançar um DVD em setembro.

O “Cara do Arrocha” contou que a decisão de seguir carreira solo também surgiu após incentivo do pai. “Está no sangue esse amor por música. Somos uma família unida. Todo mundo é igual. A única diferença é que temos um repertório diferente. Meu pai sempre nos incentivou a seguir nossos sonhos. Ele queria ver os dois filhos conquistando espaço no cenário da música local”, contou Bernardo.

Parceria com os filhos

Apesar dos inúmeros pedidos para o “Príncipe do Brega” lançar um álbum em parceria com os filhos, a agenda dos três sempre entra em conflito. Nunes Filho já realizou diversas apresentações com cada um, mas não descarta a possibilidade de lançar um trabalho em parceria com os “filhos do Arrocha”.

Agenda de Shows

Em comemoração ao Dia dos Pais, Nunes Filho e Guto Lima se apresentam neste domingo (12), a partir das 12h, no Balneário Luar do Sertão, localizado na avenida Nova Grande Circular, conjunto Raio de Sol, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.