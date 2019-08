Festival Gonzagão reúne 58 grupos folclóricos em evento no Sambódromo

Manaus - Com o objetivo de manter acessa a chama da tradição junina, além de proporcionar entretenimento para a população da capital e dos municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM), a União Amazonense de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos (UNAQJ) irá promover nos

de 9 a 18 de agosto deste ano, o “Festival Gonzagão”, de quadrilhas juninas. O evento será realizado na concentração do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Conforme o presidente da UNAQJ e organizador do evento, Márcio Oliveira, ao todo, 58 grupos folclóricos, entre quadrilhas tradicionais, quadrilhas cômicas, alternativas e swingueiras, irão se apresentar ao longo dos sete dias de festival.

Márcio Oliveira destacou que durante esta edição do “Festival Gonzagão”, será realizada a seletiva Amazonas, para as quadrilhas tradicionais, que dará direito ao grupo vencedor desta categoria, representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas, em 2020.

“As premiações serão troféus para os vencedores de cada categoria. No caso das quadrilhas tradicionais, a campeã deste ano, ganha o direito de representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas, em 2020, promovido pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas e Grupos Folclóricos do Brasil (CONAQJ)”, explicou o organizador do evento.

Ainda segundo o presidente da UNAQJ, além das apresentações dos grupos folclóricos, o “Festival Gonzagão” contará barracas, onde serão comercializadas comidas típicas, e também terá um Parque de Diversões para atender o público que irá prestigiar o evento.

