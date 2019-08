Programação especial marca Dia dos Pais no Parque do Mindu em Manaus

O show de abertura foi o Afroybossa, com a cantora venezuelana Elvis Carvalho e o violonista, cantor e compositor José Antônio Daltro dos Santos, o Sardinha. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma manhã especial em comemoração ao Dia dos Pais marcou o retorno do Projeto Música no Parque, neste domingo, 11/8, no Parque Municipal do Mindu. O projeto levará atrações musicais durante um mês, ao palco do anfiteatro do parque, sempre aos domingos, a partir das 9h.



O show de abertura foi o Afroybossa, com a cantora venezuelana Elvis Carvalho e o violonista, cantor e compositor José Antônio Daltro dos Santos, o Sardinha. A dupla irá se apresentar ao longo do mês de agosto, com clássicos da Bossa Nova e da MPB.

"O projeto resgata o movimento cultural e musical dentro do parque e visa atender aos anseios da população que frequenta o Parque do Mindu em relação às artes", afirmou a subsecretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Aldenira Queiroz. Além da boa música, a programação contou com apresentação do grupo Interarte de Teatro, exposição de artesanato na feira Bazart's e gastronomia no Chapéu de Palha. Pais e filhos confraternizaram no café regional do Mindu. O técnico em refrigeração Antônio Carvalho, 49, levou o único filho de seis anos para tomar café no parque.

"Meu pai merece tudo de bom porque ele é o melhor pai do mundo", afirmou o pequeno, em declaração ao pai. O industriário Eliezer Matos, 37, foi convidado pelo sogro e os filhos para comemorar a data no Parque do Mindu. "É um privilégio contar com a presença da família para comemorar o Dia dos Pais, num local tão especial como esse", comentou.

A Bazart acontece sempre no primeiro e último final de semana de cada mês, no Parque do Mindu, com produtos da economia criativa, música, teatro e movimentos sociais. "O objetivo é aproximar a população da unidade de conservação por meio das artes", afirmou o gestor do parque, José Feitoza.

