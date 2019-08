Netflix divulga teaser da nova temporada de 'The Crown"

A série retrata a vida da Rainha Elizabeth II e a trajetória que a levou à coroa real da Inglaterra. | Foto: Divulgação

The Crown, série produzida pela Sony para a Netflix, ganhou um teaser de sua terceira temporada, divulgado pela plataforma de streaming em sua conta oficial no Twitter e canal no YouTube. A série retrata a vida da Rainha Elizabeth II e a trajetória que a levou à coroa real da Inglaterra.

A atriz Olivia Colman (vencedora do Oscar de Melhor Atriz desse ano por A Favorita) novamente aparece no papel principal, dando vida à rainha e sendo exibida no teaser por uma porta entreaberta. Detalhes narrativos não foram oferecidos, mas sinopses previamente divulgadas dão uma ideia do direcionamento que a temporada deve tomar.

A série tem previsão de dividir 60 episódios em seis temporadas e traz divisões sobre diversos períodos famosos da vida da rainha.

Veja o vídeo:

