Polícia de MG recria capa de disco para homenagear Beatles

Manaus- Para comemorar os 50 anos desde o lançamento do famoso disco Abbey Road, dos Beatles, a Polícia Militar de Minas Gerais decidiu fazer uma homenagem diferente: os profissionais publicaram uma foto atravessando a rua na faixa de pedestres, no mesmo padrão que os meninos de Liverpool, para conscientizar sobre a segurança no trânsito.

A imagem foi produzida no entorno da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e publicada na conta oficial da corporação no Facebook. Na foto, em vez de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, quatro militares: representantes do Policiamento de Trânsito da capital, do Batalhão de Choque, do policiamento de área e da Rotam.

Na manhã deste domingo, a postagem já contava com mais de duas mil reações. “Estamos bem protegidos, com certeza”, comentou um seguidor. “Cada dia mais próximo da população! Parabéns, PMMG!”, disse outro.

Atualmente, o perfil da Polícia Militar de Minas Gerais conta com 67 mil seguidores.