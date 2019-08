Concerto apresenta grandes clássicos no Teatro Amazonas

Gênero musical surgido na Áustria e Alemanha, a valsa foi bastante utilizada nos salões vienenses para os bailes e festas da elite, tendo como compositores mais famosos os membros da família Strauss. O gênero, porém, ganhou diferentes roupagens por compositores de outras tradições, que serão apresentadas em “As Valsas Não Vienenses”, pelos músicos da Amazonas Filarmônica, nesta quinta-feira (15), às 20h, no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita.

A regência será do maestro Otávio Simões, que explica o programa do concerto como uma forma de apresentar ao público as outras tradições da valsa. “Quando se fala em valsas, o público que já é mais inteirado de música clássica pensa logo na família Strauss, que foram os reis da valsa. Mas compositores de outros países também reimaginaram a valsa, e eu escolhi oito peças que demonstram essas versões para além de Viena”, ressalta.



Para o repertório foram reunidas obras de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Antonín Dvorák, Georges Bizet, Émile Waldteufel, Aram Khachaturian, Jean Sibelius e Léo Delibes. Cada obra terá uma pequena apresentação feita pelo maestro durante o concerto.



“Teremos duas peças de balé famosas de Tchaikovsky, no caso, a valsa pensada não para o baile, mas coreografada para balé. Teremos Sibelius, um compositor finlandês, com uma valsa triste para teatro. Há a serenata para cordas de Dvorák, que escreve uma obra com estruturas mais acadêmicas, na qual a valsa é um dos movimentos, então nele temos a valsa pensada como música estrutural. O repertório mostra bem as diferentes formas como a valsa foi usada”, afirma Simões.



Confira o programa do concerto:



Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Valsa do balé “Lago dos Cisnes”, op. 20



Antonín Dvorák - Tempo di Valse, da Serenata para cordas, op. 22

Georges Bizet - Minuetto, da Suíte L’Arlésienne n.1

Émile Waldteufel - Os Patinadores, op. 183

Aram Khachaturian - Valsa, da Suíte Masquerade

Jean Sibelius - Valse Triste, op.44 n. 1

Léo Delibes - Valsa das Horas, do balé “Coppelia”

Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Valsa das Flores, do balé “O Quebra-nozes”, op. 71





Serviço

Concerto “As Valsas Não Vienenses”, com a Amazonas Filarmônica



Data/hora: Quinta-feira (15/08), às 20h

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

O acesso ao espetáculo é gratuito e livre para para todas as idades

