Recital sobre memórias da comunidade amazônica é apresentado em Manaus

Poemas dos livros Cantigas e Mormaço serão cantados e falados durante apresentação do Recital Mormaço de Elizeu Braga (RO), nesta terça-feira (13) às 19h, no Les Artistes Café Teatro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus. O acesso é gratuito e a classificação etária é a partir de 14 anos.

A versão de 40 minutos traz ritmos misturados e acalorados que fervem dentro dos barcos. A espiritualidade e a resistência que vem da natureza que nos une serão apresentadas no recital. Os poemas dos livros Cantigas e Mormaço será recitado com toda a poética que arremeda as memórias da infância na comunidade de Itacoã e a liberdade dos mestres populares da região, que fazem tradição ser continuidade e não estática.



Amazônia das Artes

O Sesc Amazônia das Artes estimula e difunde os bens culturais da região com apresentações de espetáculos gratuitos nas linguagens de teatro, dança, circo, música, literatura, artes visuais, performance e cinema. Participam do projeto os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – estados que compõem a Amazônia Legal – tendo ainda o Piauí como convidado.

Serviço:

O quê: Recital Mormaço – Elizeu Braga (RO)

Quando: Terça-feira (13)

Horário: 19h

Onde: Café Teatro, Av. Sete de Setembro, 377, Centro

Quanto: Gratuito

Classificação: 14 anos

*Com informações da assessoria