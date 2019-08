Safadão coloca milhares de fãs para dançar até amanhecer, em Manaus

Manaus - Como já era de esperar, a tradicional festa Garota VIP, comandada por Wesley Safadão, foi mais uma vez sucesso de público em Manaus. Milhares de pessoas acompanharam as mais de 10 horas de show, na noite de sábado (9), na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste.

O primeiro a subir ao palco foi o sertanejo Gustavo Mioto. Ele embalou o público ao som dos sucessos “Anti-amor”, “Coladinha em mim”, “Contramão” e “Solteiro não trai”, além de novos hits do EP ‘Pé na areia’."Que cidade incrível. Muito obrigada, Manaus", disse o cantor.

Gustavo Mioto se apresentou pela primeira vez em Manaus | Foto: Divulgação

Depois foi a vez das Kim Kardashian brasileiras, as irmãs Simone e Simaria cantaram sucessos conhecidos do público. Ninguém ficou parado ao som de "Quando o meu é bom", "Qualidade de vida", "Loka", "Regime fechado", "Um milhão em um", Te conheço só de olhar", 'Paga de solteiro feliz" e "26 cabides".

Com toda desenvoltura, as coleguinhas colocaram o público para dançar. Durante o show, Simone falou do prazer de estar de volta a Manaus. "Em todos os lugares que passo sempre falo de Manaus, o quanto essa cidade é incrível. Tenho um carinho muito grande por vocês", falou.

Em um momento do show, as irmãs convidaram o ex- The Voice Kids Lorenzo Fortes, que fez parte do time das coleguinhas no programa.

Simone e Simaria cantaram vários sucessos | Foto: Divulgação/Instagram

Quem também subiu ao palco do Garota VIP Manaus pela primeira vez foi Dilsinho. O pagodeiro fez a alegria dos apaixonados. A música "Péssimo negócio", sucesso do novo álbum do cantor, "Terra do Nunca", foi cantada em coro.

Quando relógio marcou 3h da madrugada de domingo (12), o dono da festa subiu ao palco e colocou todo mundo para dançar até às 7h.

Sob os gritos de "Vai, Safadão", Wesley embalou o público com “Só Pra Castigar”, “Ar Condicionado no 15”, “Romance com Safadeza”, 'Camarote" e “Sonhei Que Tava Me Casando".

Dilsinho se apresentou pela primeira vez no Garota VIP Manaus | Foto: Yghor S'ttéphano Palhano

Safadão também apresentou o novo sucesso "Dois lados", que fará parte do quinto DVD de sua carreira, previsto para ser gravado no dia 24 deste mês no Garota VIP Rio de Janeiro.

Antes ele colocou o refrão em um telão para todos acompanharem, mas nem precisou, pois, os fãs já estavam com a letra na ponta da língua.

Milhares de pessoas participaram da festa | Foto: Yghor S'ttéphano Palhano

"Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa. Seguindo a sua vida", também foi cantada em coro. O hit deve ser um dos sucessos do carnaval de 2020.

Outro momento que marcou o show foi o momento que Safadão atendeu o pedido de um grupo de fãs e chamou ao palco o cantor amazonense George Japa.

George Japa com Safadão | Foto: Divulgação/Instagram

O forrozeiro se surpreendeu com o talento do amazonense e prometeu gravar uma música com George.

No Instagram, George agradeceu o carinho das pessoas e falou da emoção que sentiu ao cantar com Wesley Safadão. "Hoje foi o dia que realizei meu sonho. Cantar com um cara que admiro muito. Muito obrigada Safadão, obrigada pela sua humildade, pelo seu carinho e que venham os projetos", falou emocionado.