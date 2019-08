Quer ter aulas de teatro em Manaus? descubra como aqui

Manaus - Já imaginou aprender técnicas de teatro, produção de material cenográfico e circo tudo isso de graça? A Suanam Espaço Cultural está com uma programação recheada para todos os públicos, de crianças a adultos. O local dos cursos será a sede da casa, localizada na rua Ferreira Pena, Centro.

Com o intuito de desenvolver e fomentar a arte e a cultura em Manaus, a Suanam Espaço Cultural oferece vagas para aulas experimentais em sua gama de cursos livres com início já nesta quinta-feira, (15), com aulão de iniciação ao Teatro Adulto turma da professora Carla Menezes, das 19h às 21h.

Há vagas também para experimentar o curso de arte com esponja que será ministrado pela artista plástica Paula Andrade, que tem por finalidade a produção de material cenográfico, adereços e personagens vivos. Esta aula ocorre no sábado, 17, das 9 às 11h40.

Todos os participantes concorrerão a uma bolsa de estudo integral para cada um dos cursos oferecidos, como explica a sócia gestora da Suanam, Carla Teixeira. “Estamos com uma gama de cursos a serem oferecidos pela Suanam. Estamos com uma novidade para todos os interessados nos nossos cursos. Iremos sortear para um dos participantes uma bolsa integral para um dos cursos oferecidos”, explicou.

Público Infantil



A Suanam preparou, também, uma programação especial voltada para a criançada criativa. Para os pequenos serão oferecidas vagas para iniciação ao Teatro Infantil com a professora Julia Kahane, no sábado, 17, das 9h às 11h.

Também no sábado, (17), serão oferecidos outros dois cursos. O Aulão de Circo Infantil com o instrutor Cleciano Cardoso e aula experimental de desenho para crianças. As duas aulas acontecerão no mesmo horário, de 14h às 16h.

As vagas para qualquer um dos cursos são limitadas e as reservas podem ser realizadas através do email [email protected] ou através do número 99989-5061.

*Com informações da assessoria