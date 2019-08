Coca-Cola Anime Jungle traz youtubers famosos a Manaus neste mês

A partir desta sexta-feira (16) até domingo (18), das 13h30 às 20h, acontece mais uma edição do maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do País, o Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ), com o apoio do Grupo Simões, que é distribuidor da bebida na região.

O CCAJ será realizado no Sesi Clube do Trabalhador, localizado na alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, e entre as atrações está Peter Jordan, youtuber do canal “Ei Nerd!”, e os irmãos gêmeos e youtubers Willou e Watson Alves, donos do canal “O Que Não Dizer”. A expectativa da organização do CCAJ é receber 12 mil pessoas nos três dias de evento.

O evento acontece tradicionalmente três vezes na capital amazonense | Foto: Divulgação

No dia 17, o público que visitar o Coca-Cola Anime Jungle irá conhecer de perto o polêmico Peter Jordan, do Youtube “Ei Nerd!”. O canal já possui mais de oito milhões de inscritos e é o maior canal nerd, geek e otaku do Brasil, que traz temas diversos como: animes, quadrinhos, filmes, series, games, e o resultado de todo o trabalho é um crescimento exponencial do canal, com produções de 2 a 3 vídeos por dia.

No dia 18, quem sobe ao palco do CCAJ serão os irmãos Willou e Watson Alves, do “O Que Não Dizer”. Considerados os gêmeos mais famosos da região norte do Brasil, eles já ultrapassaram os seis milhões de inscritos no canal que aborda coisas do cotidiano ditas da maneira mais engraçada possível.

Amantes da cultura nerd, animes, filmes e quadrinhos de super-heróis poderão participar de competição de cosplay | Foto: Divulgação

Durante os três dias de evento, o público também vai poder conferir e participar de duelos dos games Defense of the Ancients (DotA 2), FIFA, PES, Clash Royale, Naruto Storm Ninja 4, Mortal Kombat 11, Street Fighter V, Dragon Ball Fighter Z, Star Wars Challerngers, Hearthstone, e concursos de cosplayers e K-Pop, além da Arena Realidade Virtual, Beat Saber, Airsoft, Guitar Hero, exibição de animes, RPG, TCG, Just Dance, DJ Hero, brinquedos infláveis e estande de vendas de produtos relacionados à cultura geek, como camisetas e mangás.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na loja Os Barés (no Manauara Shopping), F5 Closet (no Manaus Plaza Shopping), Óticas Diniz (no Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Shopping), Uai Sô Delícias de Minas (no Millennium Shopping), na bilheteria do Clube do Trabalhador ou através do site shopingressos.com.br. A entrada custa R$10 (dia 16), R$20 (dia 17) e R$20 (dia 18). Para mais informações: (92) 99198-8076 ou acesse facebook.com/AnimeJungle.

O evento conta com espaço para jogos de mesa para os frequentadores | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria