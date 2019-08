Médico amazonense radicado na Europa lança livro em Manaus

Radicado na Europa há quase 20 anos, o médico e escritor amazonense, Carlos Hiran Goes de Souza, retorna a Manaus na próxima semana para lançar o seu mais recente trabalho, o romance “Fuga para duas vozes”, com coquetel, sessão de autógrafos e um bate-papo sobre a obra. O evento é aberto ao público e ocorre no dia 21, às 19h, na Livraria Leitura do Amazonas Shopping.

A história de “Fuga para duas vozes” acontece em passagens por Paris e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, estabelecendo paralelos entre duas personagens intrigantes e conflitivas. A dupla narrativa, no melhor estilo de Carlos Hiran Goes de Souza, leva o leitor a interpretações diversas e curiosas na medida em que avançam pelos capítulos do romance.

Nesse livro, o autor trabalhou elementos da cultura francesa e brasileira em contrapontos que atraem a atenção. A obra perpassa aspectos culturais dos cultos indígenas, dos mistérios dos chás alucinógenos, da pajelança, de perfumes naturais e tem na música o pano de fundo que justifica o título.

“Essa é a história de uma separação contada sob o ponto de vista individual de um casal. Um tema de amor doentio retratado sob o ângulo dos impactos emocionais de cada personagem. Nele, a influência da música sobre o comportamento humano está presente por toda narrativa, enfocando a dependência psíquica conhecida por musicofilia”, define o autor.

Consagrado em sua carreira em saúde no Brasil e na Europa, Carlos Hiran Goes de Souza reside em Londres. Filiado à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) desde 1983, escreveu 12 peças infantis e é autor de três romances publicados.

Sua primeira peça para o público infantil, “Andando nas Nuvens”, foi premiada e lançada em versão livro na Bienal do Livro de São Paulo, em 2012. Atualmente, ele está empenhado em terminar o romance “Nhá Dallá, a senhora das mulheres sem prazer”, que tem por motivação literária a questão da mutilação genital feminina.

Quem comparecer ao lançamento do livro “Fuga para duas vozes” também poderá conferir outro trabalho do autor, “As Farsas dos Moços de Capela”, que se passa no século XVI, em Portugal. Uma ficção inserida na história portuguesa que, além de romance, carrega os elementos e conflitos sociais da época.

Convidado especial

Carlos Hiran Goes de Souza desembarca na capital amazonense à convite do Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente, um dos maiores encontros sobre segurança nos serviços de saúde do país, que acontece nos dias 23 e 24 deste mês, no Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Mestre em saúde pública, o médico traz no currículo anos de dedicação à gestão de qualidade e de segurança de pacientes. Passou pelos setores público e privado do Brasil, dirigiu hospitais e empresas de assistência domiciliar, e hoje é especialista da ISQua, sigla em inglês para Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde.

No simpósio, o palestrante compartilhará sua ampla experiência internacional e compreensão dos sistemas de saúde em diferentes contextos culturais durante a palestra “Planejamento e avaliação do ambiente relacional em organizações de saúde: a gestão das experiências humanas impactando resultados”, que será realizada no primeiro dia de evento, às 9h.