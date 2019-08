Brinquedo Assassino: novo filme muda a origem de Chucky

Na versão original de Brinquedo Assassino , o boneco Chucky estava possuído pela alma de um serial killer. Porém, o novo longa da franquia vai mudar isso.

O Den of Geek, Mark Hamill, que agora interpreta o boneco, contou que veremos uma nova origem para o personagem: "O elemento crucial que é diferente do original, eu amo o original, sou um grande fã de Brad (Dourif, ator que vivia Chucky) é que Chucky tem uma nova origem. Não é a alma de um serial killer, e sim alguém que deliberadamente tira todas as medidas de segurança do sistema operacional da Inteligência Artificial de Chucky."

O longa, como de praxe, gira em torno de uma mãe (Aubrey Plaza) que presenteia seu filho (Gabriel Bateman) com o boneco assassino. Lars Klevberg (The Wall) dirige o filme que estreia na próxima quinta-feira, (22).

Além de Brinquedo Assassino, uma série de TV focada no personagem está sendo desenvolvida