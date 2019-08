Fábio Hércules: cantor mirim é revelação do sertanejo em Manaus

Manaus - O convidado do programa ' Revista Web News ' da WEB TV do Portal EM TEMPO desta terça-feira (13) é o cantor mirim Fábio Hércules. Durante o bate-papo, comandado pela jornalista Ayda Rodrigues, Fábio revelou que sempre gostou de sertanejo e que seu ídolo é o cantor Gusttavo Lima.

A paixão pelo sertanejo vem da origem mineira. Ele ainda morou em Roraima durante sete anos e, hoje, reside em Manaus com a família. A carreira começou aos cinco anos, quando cantava para a família. "Eles começaram a gostar, depois a divulgar, foi quando eu vim para Manaus e comecei a fazer sucesso", conta.

As primeiras músicas que Fábio Hércules tocou foram hinos evangélicos, lição da avó, que foi sua primeira professora do instrumento, aos sete anos. Hoje, o jovem cantor estuda no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, para se aprimorar na arte do canto.

Para acompanhar os shows do cantor, o Instagram @fabioherculesoficial tem todos os conteúdos relacionados à carreira de Fábio.

Ele sempre se apresenta em casas de shows, balneários e outros locais, aos fins de semana. O repertório é de sertanejo, arrocha e bolero, com interpretação de mais de 80 músicas. "É dom de Deus mesmo o fato de eu conseguir decorar as músicas rápido", fala.

No próximo dia 24, Fábio será uma das atrações do 6º Festival Folclórico do Parque Santa Etelvina, em parceria com o cantor Guto Lima.

Durante o programa, Fábio também revelou que revelou que se inscreveu no The Voice Kids e que está esperando o resultado. Ele ainda deu uma palinha com o primo, Felipe, e revelou um grande sonho. "Meu sonho mesmo é fazer muito sucesso e conhecer meu ídolo Gusttavo Lima", compartilhou.

Confira a íntegra do programa!