Reino Unido lança Enredo para o Carnaval 2020

O samba enredo que será apresentado irá defender no Carnaval 2020 | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Manaus - A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, localizada no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul, lança neste sábado (17), o enredo que irá defender no Carnaval 2020: Turismo. O evento, que acontecerá na Área Vip do Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, vai reunir a imprensa, patrocinadores, fundadores, associados e diretores. No dia (28) de agosto, a agremiação fará um grande lançamento para a comunidade e sociedade em geral, no Largo de São Sebastião.

Durante o lançamento, o presidente Reginei Rodrigues e o carnavalesco Zilkson Reis irão apresentar a sinopse do enredo e alguns pontos que serão levados para a Passarela do Samba no dia do Desfile.

O lançamento oficial oficial, aberto ao público será no Largo São Sebastião | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

“O Reino Unido quer mostrar as potencialidades turísticas do nosso Estado neste Carnaval. Em um momento tão delicado que a Zona Franca de Manaus enfrenta, o nosso desfile será a narrativa de um personagem fictício, um turista europeu que fez uma viagem fantástica pelo Amazonas. Traremos as belezas e curiosidades, falaremos da importância do Turismo para a geração de renda e para o desenvolvimento do Estado”, afirmou Reginei Rodrigues.

Para o Carnaval 2020, a escola será dividida em quatro setores ligados ao Turismo: Ecológico, Religioso, Gastronômico e Cultural. Deverá levar cinco carros alegóricos, um módulo da Comissão de Frente, 28 alas, 250 ritmistas em um total de aproximadamente 4.500 componentes. Cerca de 350 pessoas deverão trabalhar, direta e indiretamente, na organização, operação e logística da agremiação até o desfile.

30 títulos e 13 vezes campeão do Grupo Especial de Manaus | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Retrospecto

Em seus 38 anos de existência, o Reino Unido da Liberdade disputou 30 títulos, sagrando-se 13 vezes campeão do Grupo Especial de Manaus. Seu último título foi neste ano de 2019 com o enredo "Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros - A Benção Mãe Zulmira".

No Carnaval 2020, o Reino Unido vem com a expectativa de conquistar o pentacampeonato. Nos últimos 14 anos, conseguiu conquistar 14 troféus, o que a transforma na única escola de samba do país a realizar tal feito. Foram 7 títulos de campeã (2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), 5 de vice-campeã (2006, 2007, 2009, 2010 e 2015), e 2 de terceiro lugar (2008 e 2013).

*Com informações da assessoria