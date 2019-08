'Eu tô carente' tem atração nacional nesta quinta (15), em Manaus

Manaus - O grupo carioca Pretensão é mais uma das atrações confirmadas para a roda de samba “Eu tô carente”, localizada na rua Luiz Antony, no Centro, atrás do Colégio Dom Bosco, que acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 20h30. Além dos sambistas cariocas, estará no palco o grupo Prefixo 92.

Os músicos Du Barranco, Yury (Cacildis) e DJ Vittor, durante os intervalos, também já estão com as presenças garantidas para se apresentarem nesse evento de samba e pagode promovido por Ricardo Mattos.

O ingresso “open bar”, com direito à cerveja, água e refrigerante de 21h à 1h, para os 20 primeiros custa R$ 40. A casa também dispõe de ingresso “pista” e rolha liberada até às 23h. Mulheres têm acesso liberado até às 23h e homens até 21h30. Maiores informações: 99128-8274.