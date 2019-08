'Pinóquio e Gepeto ao Sabor do Vento' no palco do Teatro Instalação

Manaus - O Coletivo Piauy Estúdio das Artes (PI) apresenta o espetáculo teatral “Pinóquio e Gepeto ao Sabor do Vento”, nesta quinta-feira (15), às 19h, no Teatro da Instalação. A entrada é gratuita e a classificação etária livre.

A peça é uma adaptação dramatúrgica de Adriano Abreu para o texto original de Carlo Collodi (As Aventuras de Pinóquio – História de Uma Marionete), abordando cenicamente um dos maiores textos da literatura universal.

A temática mostra a descoberta do mundo pela “criança boneco”, e a sua relação com diversos personagens, mas principalmente, com seu criador e pai, Gepeto. O elenco traz ao palco a primeira montagem para crianças e jovens do Coletivo Piauhy Estúdio das Artes, grupo que é referência de grandes espetáculos no Piauí.

Pinóquio é, sobretudo, um ser em desenvolvimento que aprende com os desafios, erros e acertos que aparecem na sua incrível jornada. Nessa aventura o personagem humaniza-se, humanizando os espectadores, em um trabalho cênico de alto rigor estético, que caracteriza as montagens do Coletivo. O espetáculo certamente encantará pais e filhos. A peça é arte feita para crianças assistirem ao lado de seus pais e, juntos, refletirem sobre o mundo, as belezas e dificuldades que nos cercam”.

Serviço:

O quê: Pinóquio e Gepeto ao Sabor do Vento – Coletivo Piauy Estúdio das Artes (PI);

Quando: Quinta-feira (15);

Horário: 19h;

Onde: Teatro da Instalação – Rua Frei José dos Inocentes, s/n, Centro da cidade;

Entrada: Gratuita;

Classificação: Livre.