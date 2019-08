Fotógrafos da Madrugada participam da 3ª edição do ‘Café Monóculo’

O grupo 'Fotógrafos da Madrugada' composto por Francisco Tote, Romulo Trindade, Sergio Corrêa da Costa, Paulo Mesquita e Gisele Gomes participam da terceira edição do ‘Café Monóculo’, um dos projetos da Escola de Retratos Monóculo. O evento vai acontecer no sábado (17), às 18h30, no Casarão de Ideias, localizado na rua Barroso, 279, no Centro Histórico de Manaus. A entrada custa 2 quilos de alimentos não perecíveis.



De acordo com o fotógrafo Michell Mello, responsável pelo projeto, o grupo explicará durante um papo fotográfico informal sobre a proposta dos 'Fotógrafos da Madrugada'. “A ideia é que todos possam bater um papo produtivo. Assim quebrando a formalidade e que toda a plateia interaja com os convidados, explicou”, Mello.

O fotógrafo Sérgio Corrêa da Costa destaca que a importância da Escola de Retratos em fazer essse evento tem grande valor para a fotografia na cidade de Manaus e também para o Amazonas. "É um evento importante que agrega valores, ou seja, uma reunião de pessoas que são entusiastas da fotografia entre profissionais renomados e amadores", destaca Costa.

'Fotógrafos da Madrugada'

É um grupo de amigos que surgiu no dia 19 de novembro de 2014, por meio, de uma visita de Paulo Mesquita, Sergio Correa da Costa, Francisco Tote e Romulo Trindade ao município de Iranduba, região Metropolitana de Manaus. O objetivo era registrar o cotidiano do ribeirinho amazonense e dentre outros povos que residem no interior do Estado. O grupo Fotógrafos da Madrugada já fazem parte do elenco da fotografia amazonense que leva o nome do Amazonas para eventos nacionais, tais como: Salão Nacional, Bienal da Fotografia Preto e Braco e Bienal em Cores.

Último evento

Na última edição do ‘Café Monóculo’, o convidado da vez foi o fotógrafo Julián Aude Santacruz, que conversou sobre a importância da fotografia em uma conversa bem descontraída.