Vídeo: estilista amazonense revela novos rumos da moda no Brasil

A consultora de imagem e estilo pessoal, Jéssica Zany, foi entrevistada pela a jornalista Ayda Rodrigues | Foto: Mayson Dantas

Manaus – O programa 'Revista Web News' da WEB TV do 'Portal EM TEMPO ' recebeu nesta quarta-feira (14), a consultora de imagem e estilo pessoal, Jéssica Zany, que abordou sobre moda e sustentabilidade. No bate-papo com a jornalista Ayda Rodrigues, a consultora de moda falou sobre seu trabalho com a moda e a importância de imagem pessoal como forma de comunicação.

A consultora trabalha com pesquisas e estudos teóricos para auxiliar na forma de vestir, na valorização de postura, imagem e autoestima como um resultado de expressão pessoal. "É fundamental que a gente cuide da nossa imagem, pois ela também é uma forma de comunicação", destaca Jéssica.

Teste para consultoria

Jéssica aborda que o teste de consultoria é uma ferramenta baseada na identidade do cliente, sem certo ou errado, baseados em estudos e pesquisas que vão auxiliar na construção da identidade do cliente.

Dentro da consultoria é realizado a forma que o cliente desenvolve o estilo e autoestima. "Não trabalho com tendências de moda e nem como o nosso gosto pessoal. É um trabalho de pesquisa para deixar a imagem do cliente mais harmônica", destaca a consultora.

A consultora explica que o teste para consultoria é um acompanhamento diário que tem testes para definir o estilo e aperfeiçoar a identidade visual. "As transições de cargos, de fases é complicado. E muitas pessoas procuram, pois a consultoria vai auxiliar essa transição de forma leve e confortável", comenta.

Consultoria para homens

Segundo a consultora, apesar do preconceito ainda existir, a procura masculina para consultoria de estilo tem sido crescente para auxiliar na construção da imagem pessoal. “Os homens procuram muito o teste das cores, de coloração pessoal, muito mais do que estilo e consultoria. Eles procuram formas de como utilizar melhor as cores nas roupas”.

'Qual é a minha paleta de cores?'

Jéssica Zany destaca que descobrir a paleta de cores tem como objetivo encontrar cores de roupas e acessórios que valorizem o tipo de pele das pessoas.

A ferramenta auxilia na escolha que valoriza a imagem pessoal. A escolha de roupas e acessórios de cores quentes como vermelhos ou cores frias como o azul tem como valorizar mais um tipo de pele e ajudam a imaginar a valorizar a imagem visual.

Moda atual e sustentabilidade

Para a especialista, a moda tem ganhado novos caminhos de consumo, sendo um estilo de vida e de forma consciente. "A moda é uma forma de expressão. É a expressão das minhas escolhas políticas e econômicas", destaca Jéssica

A moda ganha novos caminhos também no consumo de forma para não impactar o meio ambiente. "As compras são baseadas na durabilidade, na reutilização da roupa e de como aquela peça tem significado".

Confira a entrevista completa!