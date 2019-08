Emmerson Nogueira retorna a Manaus com show nostálgico

Manaus - Não é muito fácil para um cantor resumir 18 anos de carreira em duas horas de show. Entretanto, Emmerson Nogueira conseguiu realizar esse desafio com maestria, e o resultado poderá ser conferido em Manaus na próxima sexta-feira (16). O cantor se apresenta no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus, a partir das 21h. O show de abertura fica por conta do cantor amazonense Afonso Rodrigues.

No decorrer da vida, Emmerson tocou com diversos músicos de Juiz de Fora (MG) e São João Nepomuceno (MG), entre eles um destaque especial ao “Belafonte Group”, formado por: Emmerson Nogueira (violão e voz), Kakin Ytaboray (teclados e voz), Dudu Lima (baixo) e Weber Martins (bateria), na época tocavam uma mistura de MPB com Blues em tom “jazzístico”.

Anos depois, ele foi convidado pela cantora e amiga Ana Carolina para participar do projeto “Ana Carolina Convida”, onde se destacou nos violões, recebendo muitos elogios na época.

Em 2000, Emerson lançou o primeiro CD que o projetou para o grande público no Brasil e também no exterior. Desde então Emmerson não parou mais. Ao todo, são dois DVDs e mais de 15 discos.

O EM TEMPO conversou com exclusividade com Emmerson Nogueira sobre o show que fará em Manaus, sobre a carreira e sobre os projetos futuros. Confira:

EM TEMPO - Quando começou o contato com a música?

EN - Começou através da capoeira aos 13 anos de idade. Me apaixonei pelo berimbau e na sequência comecei a aprender violão.

EM TEMPO - Como surgiu a ideia do projeto “Versão Acústica”?

EN - O primeiro álbum foi lançado pela Sony Music em 2001. Eu tinha um CD de demonstração do álbum e naquela ocasião o setor de Marketing especial da gravadora abraçou e acreditou no projeto. Foi o começo da série que já conta com 5 álbuns.

EM TEMPO - O repertório do álbum “Versão Acústica 5” lançado em 2015, foi pensado a partir de sugestões do público em uma campanha no Facebook, como foi essa interação? Pretende realizar novamente?

EN - Foi muito gratificante essa participação do público. O interessante era que muitas das músicas pedidas pelo público coincidiam com o repertório que estava querendo gravar. Foi mágico e, com certeza, farei novamente alguma coisa parecida no futuro.

EM TEMPO - Em seus 18 anos de carreira, visto que já foram realizadas cinco edições/álbuns de “Versão Acústica”, como você busca inovar a cada ano?

EN - Acabei lançando outros projetos fora da Série versão acústica, passando por um álbum inteiramente dedicado aos Beatles em 2004, e também um especialmente dedicado ao meu grande ídolo, Milton Nascimento. Esse, sobre o título de “Miltons, Minas e Mais” em 2005. Fiz também um álbum autoral em 2013 e mais dois DVDs ao vivo, além de um CD duplo ao vivo em 2003.

De uma certa forma, acredito que tenho tentado inovar lançando outros projetos fora a versão acústica. Toda a discografia está disponível nas plataformas digitais para quem quiser conferir.

EM TEMPO - Como foi escolhido o repertório da turnê que passará pela cidade Manaus?

EN - A turnê que vamos levar para Manaus se chama “18 anos de estrada, mais amigos e mais canções” e abrange não só o último Álbum, mas sim quase todos os álbuns lançados até hoje. Será uma espécie de passeio pelo tempo através das músicas mais pedidas pelo público nesses 18 anos da minha carreira.

EM TEMPO - Como é a sensação de retornar a capital amazonense? O que achou do público manauara?

EN - Meu primeiro grande show foi em Manaus em 2002 e foi emocionante! Já perdi a conta de quantas vezes fiz shows em Manaus, e em todas elas, me lembro, ser muito vibrante e um público sempre incrível!

O show que vem para Manaus tem aproximadamente duas horas, e Emmerson consegue, com medleys, passagens ou citações, percorrer boa parte de sua carreira. Sucessos como “Wish You Were Here” e “Hotel California” fazem parte do seu repertório, o que garante um resultado positivo: uma apresentação em que a energia do palco transborda e contagia o público.

Passaportes

Os ingressos podem ser adquiridos ao preço de R$ 620 (pista central, meia, mesa com 04 lugares), R$ 560 (pista lateral, meia, mesa com 04 lugares). Mas para aqueles que querem reunir grupos maiores o camarote fechado custa R$ 1.500 (para 10 pessoas).

Outra forma de prestigiar o show de Emmerson Nogueira, pode ser na aquisição de ingressos únicos ao preço de R$ 150 (lugar no camarote, meia), R$ 100 (arquibancada, meia) e R$ 80 (pista, meia).

Todos os passaportes estão disponíveis nos stands da Alô Ingressos, localizados nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma. Além dos locais físicos, os bilhetes podem ser adquiridos pelo site www.aloingressos.com.br e também em totens localizados em alguns

pontos da cidade.

Serviço

Emmerson Nogueira em Manaus

Quando: dia 16 de agosto, sexta-feira, às 21h.

Onde: no Studio 5 Centro de Convenções (v. Rodrigo Otávio, 3555 - Distrito Industrial I)

Ingressos:

Pista Central (Meia, mesa c/4 lugares): R$ 620,00 (155,00 por pessoa)

Pista lateral (Meia, mesa c/4 lugares): R$ 560,00 (140,00 por pessoa)

Camarote (Meia, 10 pessoas): R$1.500,00

Camarote (Meia): R$ 150,00

Arquibancada (Meia, cadeira): R$ 100,00

Pista (Meia): R$ 80,00

Vendas online: www.aloingressos.com.br

Informações: (92) 98431-1065