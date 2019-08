Primeira edição do 'Circuito Paraense' acontece nesta sexta em Manaus

Manaus - Nesta sexta-feira (16), o Chapéu Goiano será palco da 1ª edição do 'Circuito Paraense', uma festa dedicada a comunidade que vive em Manaus. O evento começa às 20h, na casa localizada na Rua João Câmara, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Wanderley Andrade, Allanzinho (EX-007), Gustavo Negão e Marcos Ariggó são as atrações confirmadas dessa noite especial.

A pista será liberada até 22h. Após esse horário, o ingresso passa a custar R$ 15. O camarote open bar, com vista privilegiada e bebidas liberadas das 21h até 03h30 da manhã, estará disponível pelo valor de R$ 40.



Direto de Belém (PA), o ex-vocalista da banda 007, Allanzinho fará sua primeira apresentação em Manaus, depois de lançar carreira solo. Alguns sucessos do cantor de arrocha como “Solteiro não trai”, “Ai que vontade” e “Furando sinal” vão agitar a pista de dança.



Natural de Altamira (PA), o 'Traficante do amor' Wanderley Andrade é considerado um dos maiores representantes do estado. O repertório dessa noite inclui grandes sucessos de sua carreira, como “Detento Apaixonado”, "A Conquista" e “Morena Sereia”.



Serviço

O que: 1º Circuito Paraense com Gustavo Negão, Allanzinho, Wanderley Andrade e Marcos Ariggó

Horário: 20h



Quanto: Gratuito até 22h após, R$ 15 (pista) / R$ 40 (Open Bar)

Onde: Chapéu Goiano Chopp Car - Rua João Câmara, nº 941, Novo Aleixo – Zona Norte.

Informações: (92) 99356-2941

*Com informações da assessoria