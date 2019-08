Vídeo: Começa neste sábado (17) espetáculo os ‘Piratas', em Manaus

Manaus - No mês de agosto, o público manauara poderá prestigiar as apresentações do musical ‘Piratas – Em Busca do Verdadeiro Tesouro’. O espetáculo estreia no próximo sábado, dia 17 de agosto e permanecerá em cartaz até o dia 25 de agosto, com entrada gratuita e apresentações no auditório da Nova Igreja Batista (NIB), situado na avenida Torquato Tapajós, nº 4444, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.



De segunda a sexta-feira a peça será apresentada às 20h, aos sábados em dois horários, às 17h30 e 20h e aos domingos em três horários, às 15h, 17h30 e 20h. Ao todo, pelo mil artistas voluntários trabalham diretamente no espetáculo, entre atores, dançarinos, artes performáticas, equipe de mídia, anfitriões, limpeza, entre outras áreas.

Mais de mil pessoas estão envolvidas na peça. | Foto: Julio Fernandes

Joania Vasconcelos, 24, é uma dos voluntários do espetáculo. Há oito meses no grupo de teatro da igreja, ela conta sobre sua primeira experiência vivendo um personagem. "Eu já participei de outras peças da igreja, na dança, no coral e em outros setores de apoio, mas esta é a minha primeira vez como personagem".

Para ela o maior desafio é interpretar todas as cenas de ação e aventura que tem na peça. "São muitas emoções. Às vezes você está com medo, está assustado, é bem difícil", compartilha.

Assim como todos os participantes, ela não recebe nada em troca deste serviço. "Eu faço esse trabalho voluntário porque acredito na mensagem daquilo que eu estou passando para o público. Eu faço aquilo que acredito e me divirto ao mesmo tempo", ressalta.

De acordo com o diretor geral da peça, o pastor Leandro Caiado, as apresentações terão técnicas inéditas no Brasil para surpreender o público. Alguns objetos e seres gigantes são algumas destas novidades. “Temos um dragão com mais de dez metros que entra no palco e vai pertinho do público, caveiras gigantes e outras coisas que chamam bastante atenção”, conta.

O espetáculo cristão traz também a releitura da famosa música 'Thriller', do cantor Michael Jackson, com zumbis e caveiras dançantes.

Enredo

O enredo é baseado na história de cinco piratas que decidem fugir da opressão de um pirata mau. Durante a fuga eles encontram o mar das sereias, que tentam seduzir os piratas. Ao longo da trama eles encontram também uma ilha cheia de desafios.

Piratas fogem em busca de um tesouro. | Foto: Julio Fernandes

Na trama, Joania vive a personagem Helena, uma mulher muito vaidosa que é escravizada junto com outros piratas. Par romântico do personagem principal, Salazar. "Ele (Salazar) tenta convencer ela a sair dessa vida, no início ela é relutante, mas foge com ele, acompanhada de outros personagens", conta Joania.

"Tenho certeza que as pessoas vão se identificar com os personagens e embarcar também nesta aventura pirata", conclui.

Tradição

A NIB já é conhecida na cidade de Manaus por realizar grandes espetáculos como o clássico do fim de ano, 'Um Sonho de Natal' ,as releituras de 'A Bela e a Fera' e ‘O Fantasma da Ópera’, que foi um grande sucesso no ano passado.

Serviço

O que: Espetáculo ‘Piratas – Em Busca do Verdadeiro Tesouro’;

Onde: Auditório da Nova Igreja Batista, avenida Torquato Tapajós, nº 4444, Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus

Quando: 17 a 25 de agosto;

Horários: Segunda a sexta-feira às 20h, sábado às 17h30 e às 20h e domingo às 15h, às 17h30 e às 20h;

Valor: Entrada Gratuita;

Classificação etária: Livre.

Para mais informações acesse o site www.nib.org.br



Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo