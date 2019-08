Vídeo: Ghandi e George Japa na WEB TV EM TEMPO nesta quinta

Ghandi é fundador da companhia de dança Ghandicats Project e George Japa é cantor de forró. | Foto: Mayson Dantas

Manaus - A edição dessa semana do Quinta Cultural , programa de entretenimento da WEB TV do Portal EM TEMPO , contou com dois convidados especiais: o coreógrafo e dançarino Ghandi Tabosa e o cantor amazonense George Japa. A jornalista Ayda Rodrigues entrevistou os artistas, que falaram de trabalho, carreira e projetos futuros.

Dança

Ghandi é fundador da companhia de dança Ghandicats Project. Ele voltou a Manaus depois de ganhar prêmios em dois dos mais importantes eventos de dança do Brasil: o Festival de Dança de Joinville e o Festival Internacional de Hip Hop. O coreógrafo revela estar feliz com as vitórias. "Foi nosso primeiro trabalho a nível nacional e voltamos com todas essas conquistas", disse.

O coreógrafo, que iniciou a carreira na dança aos 19 anos, trabalhou no La Salle Cia de Dança em 2011 a 2017. Hoje, comanda a própria companhia com 75 bailarinos. Para Ghandi, o envolvimento com o público é parte vital no processo de criação dos espetáculos.

A companhia de dança de Ghandi conquistou prêmios em importantes festivais do Brasil | Foto: Mayson Dantas

"São trabalhos que chegam na plateia, de surpreender, dar calafrios e mexer com a emoção. É daí que eu começo o processo de produção. O que eu vou criar para fazer a plateia entrar dentro do que eu quero?", explica.

A coreografia vencedora em Joinville, por exemplo, intitulada "A última luz", é sobre o último momento de judeus no campo de concentração. Para a apresentação, todos os dançarinos estavam vendados.

Ghandi já prepara espetáculos para dois grandes eventos em Manaus, o Passo a Paço , que terá um espetáculo com o tema k-pop no dia 8 de setembro e o Festival Mova-se , que será entre os dias 19 e 22 de setembro. Segundo o coreógrafo, a Ghandicats é a única companhia amazonense na categoria Espetáculo selecionada para o evento.

Música

O segundo entrevistado do Quinta Cultural foi o cantor de forró George Japa. Japa, que já conhecido no cenário musical amazonense, chamou a atenção do país depois de cantar junto com Wesley Safadão no Garota Vip de Manaus.

"Foi totalmente inesperado e espontâneo. Estava lá sonhando. Qual artista não quer subir num palco daqueles, de estar lá com o Wesley?", declarou. Na ocasião, havia pelo menos 30 mil pessoas na plateia e mais 120 mil acompanhando a transmissão pela internet.

George Japa já tem mais de 60 mil seguidores no Instagram | Foto: Mayson Dantas

Japa estava na plateia quando Safadão atendeu o pedido de um grupo de fãs e chamou o cantor para o palco. O forrozeiro se surpreendeu com o talento do amazonense. "Nossa, ele gostou demais. Cantei por 30 minutos no palco. Perguntei se ele queria que eu parasse, mas ele disse não, que estava legal demais. Depois disso trocamos contato e ele disse que vai gravar uma música comigo", revelou.

A parceria está caminhando, diz Japa, que está atrás de uma composição para mostrar a Safadão. Até lá, o momento ao lado de quem sempre foi inspiração para Japa já rendeu mais procura para shows e a marca de mais de 60 mil seguidores no Instagram. Agora, o cantor quer aproveitar a projeção para levar a música amazonense para o resto do Brasil. "Temos muitos projetos de levar o nome de Manaus e do Amazonas com a ajuda de todo mundo", declarou.

Confira o programa na íntegra: