Fim de semana em Manaus tem show de death metal, filmes e exposição

Manaus - Espetáculo do Corpo de Dança do Amazonas, exibição de filmes , programação alusiva ao Dia Mundial da Fotografia e um show de death metal são destaques nos espaços da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) neste fim de semana.

Confira a programação:

Sexta-feira (16/8)

A programação inicia no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, com a tradicional “Tarde Dançante”. O Bolerão do Ceci vai das 14h às 19h, e o evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

Às 14h, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro), serão exibidos curtas-metragens dentro da programação da 12ª edição do Sesc Amazônia das Artes, com entrada gratuita. Ao todo serão apresentadas cinco obras, entre ficção e documentários, de produções do Acre, Mato Grosso, Maranhão e Pará. Os filmes têm classificação entre 10 e 12 anos.

Sábado (17/8)

Banda Hawake é uma das atrações do sábado no Teatro da Instalação. | Foto: Divulgação

Em alusão ao Dia do Patrimônio Histórico, comemorado em 17 de agosto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com apoio da SEC, oferece um circuito cultural a pé, do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Porto de Manaus até o Palacete Provincial, guiado pelo professor doutor Otoni Mesquita, autor do livro “Manaus – História e Arquitetura”.

Também haverá palestras e debates sobre patrimônio no Palácio da Justiça. Para participar é preciso se inscrever, por meio do endereço eletrônico www.even3.com.br/diadopatrimoniomanaus/ . Por conta da data comemorativa, o Teatro Amazonas terá visitas guiadas gratuitas durante o sábado.

O roteiro do circuito realizado pelo Iphan terá concentração a partir das 8h, em frente à sede do Iphan (travessa Vivaldo Lima, 13, Centro, Manaus) e seguirá pelo interior do Porto de Manaus. Como a área do Porto é privada, essa será uma chance para a população conhecer o conjunto, tombado pelo Iphan desde 1987. O Circuito Cultural finaliza no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro), espaço que abriga cinco museus, que podem ser visitados gratuitamente: Museu da Numismática, Museu da Imagem e do Som do Amazonas, Pinacoteca do Estado, Museu de Arqueologia e Museu Tiradentes.

A partir das 13h30, o circuito continua no Centro Cultural Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, Centro), que será aberto para abrigar visitações e ciclo de palestras e debates sobre Patrimônio Cultural. Às 16h, o público inscrito será direcionado para um Sarau do Grupo Vocal dos Corpos Artísticos no Hall do Teatro Amazonas, seguido de uma visita guiada no interior da edificação, símbolo do ciclo econômico da borracha em Manaus. Às 18h, o roteiro termina em frente ao Teatro Amazonas, e os participantes poderão prestigiar a Roda de Salvaguarda da Capoeira, com mestres e capoeiristas do Amazonas.

Na Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, 57, Centro) será realizada a oficina “Técnicas para fotografias com smartphone”, a partir das 9h, ministrada por Nilton Leal. Com carga horária de 6 horas, o curso capacitará o público por meio de estudos, técnicas fotográficas e dinâmicas práticas para fotografar com o celular. As inscrições serão gratuitas e realizadas no local.

A partir das 18h, o Teatro da Instalação recebe o show “Theater of Pain”, com as bandas de hard e death metal Hawake, Caos Devasta e Hipnose Death. O projeto tem o objetivo de divulgar as músicas de bandas autorais da cidade de Manaus. A entrada é gratuita.

Também às 18h, o Cineclube de Arte da SEC realiza a exibição, no Cineteatro Guarany, do documentário “A Rainha dos Cinemas de Manaus”, de Sérgio Cardoso, e dos curtas-metragens “Mãos Atadas” e “Visor”, do diretor Dan Leal, e “Cuspe”, de Antônio Carlos Jr. A entrada é gratuita, e os filmes têm classificação indicativa de 12 anos. O Cineteatro fica localizado na Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro.

Às 20h, no Teatro Amazonas, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) realiza mais uma apresentação do espetáculo “A Quem Será Que se Destina”. Com direção artística de Getúlio Lima, o espetáculo busca, pela proximidade com o público, promover reflexões sobre a vida e a arte. Faz parte da trilha sonora a música “Cajuína”, de Caetano Veloso, que tem sua sonoridade e poesia traduzidas pelos bailarinos do CDA numa coreografia baseada na linguagem da dança contemporânea. A entrada é gratuita, e a classificação é livre.

Domingo (18/8)

Para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, celebrado no dia 19 de agosto, a SEC realiza, neste domingo, o evento “Click – Dia Mundial da Fotografia”, com extensa programação no Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), localizado no Palacete Provincial. A entrada é gratuita.

A programação contará com a abertura da exposição fotográfica “Closes da Natureza Amazônica”; Feirinha Audiovisual, com serviços de trocas e suporte a equipamentos fotográficos; além de visita aos demais museus do Palacete. As atividades acontecerão das 9h ao meio-dia.

Sob curadoria da fotógrafa Nara do Nascimento, a mostra “Closes da Natureza Amazônica” reúne trabalhos de 27 profissionais locais: Adriana Lima, Anderson Yamada, Ana Cristina, Bruno Cordeiro, Carlos Kazuo Kodoma, Claudia Higuchi, Cleuton Mendonça, Chris Gouvea, Elias Moraes, Eliton de Freitas Gomes, Fernanda Farias, Jorge Collen, Jorge Santos, Larissa Pedroso, Leylane Rocha, Lizete Viana, Luciene Ferreira, Lúcio Cunha, Mariana Rebouças, Michell Mello, Paulo Mesquita, Pedro Aguiar, Rosivania Moraes, Sabat Flores, Sandra Praia, Selma Maia e Sophia Paixão.

A programação do “Click” continuará com um ciclo de palestras que será realizado entre os dias 20 e 23 de agosto.

*Com informações da Assessoria