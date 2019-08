Manaus recebe concerto com clássicos do ABBA neste sábado (17)

Manaus - Os maiores sucessos do ABBA ganham versão especial em "ABBA Experience In Concert", neste sábado (17), a partir das 21h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. O show revive uma das bandas de maior sucesso da música pop e disco dos anos 70.

Protagonizado pelos artistas Beatriz Castro (Frida), Flavia Mengar (Agnetha), Tiago Prado (Björn) e Renato Milan (Benny) interpretando os integrantes da banda sueca. O repertório do espetáculo conta com clássicos do grupo como “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All”, “Mamma Mia”.

Esta última canção foi o que deu nome à adaptação musical premiada “Mamma Mia!” e “Mamma Mia: Here We Go Again”, que contou com as grandes atrizes e cantoras Meryl Streep e Cher.

Segundo Flavia Mengar, uma das integrantes da companhia, o show busca encantar o público com canções que fizeram parte da vida de muitas pessoas que viveram a era disco, assim como também a nova geração que se encantou com os musicais recentemente lançados no cinema.

"A ideia do ABBA é atender várias gerações. Sempre nas nossas apresentações percebemos crianças e idosos na plateia se divertindo muito. As adaptações do cinema trouxeram a banda para essa nova geração de pessoas que não são daquela época. No espetáculo a gente faz uma homenagem ao filme Mamma Mia, que emociona todo os fãs dos dois filmes", concluiu Flavia

Ingressos

Os interessados em prestigiar o espetáculo poderão adquirir os ingressos nas unidades das Lojas Ramsons, no Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma Park Shopping, Studio 5 Shopping e Shopping Grande Circular, ou também pelo site shopdosingressos.com.br. O valor dos ingressos variam de R$ 45 (arquibancada) a R$ 95 (cadeira premium). Os valores referentes são de meia-entrada.