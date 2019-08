Exposição inédita dos 30 anos de Sandy e Júnior desembarca em Manaus

Neste ano tão especial para Sandy e Junior, em que completam 30 anos de história na música, os irmãos resolveram, de fato, celebrar. Além de produzirem uma turnê comemorativa, a “Nossa História”, os artistas inauguram a exposição “Sandy e Junior Experience” que passará por sete cidades do país. Em Manaus, o Shopping Ponta Negra foi o espaço escolhido para abrigar, entre os dias 4 a 13 de setembro, a mostra inédita que traz o acervo da carreira da dupla.

A exposição conta com duas versões: uma completa, com 200 metros quadrados, e outra pocket, com 75 metros quadrados. Manaus receberá a segunda, que traz figurinos, prêmios, instrumentos musicais, cartas de fãs e muitos itens de valor afetivo. A mostra “Sandy e Junior Experience” é gratuita e patrocinada pela Volkswagen através do carro oficial da turnê, TCross.

Os irmãos fizeram a primeira aparição artística em 29 de maio de 1989 | Foto: Divulgação

Segundo a coordenadora de marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, apenas as cidades onde haverá o show de Sandy e Junior recebem esta mostra que conta a história da dupla e também cria uma dinâmica de interação com o público. “Estamos bastante ansiosos porque, sem dúvida, essa atração fará muito sucesso entre os fãs amazonenses que desejarem fazer selfies e relembrarem a trajetória dos ídolos”, destaca.

Os irmãos fizeram a primeira aparição artística em 29 de maio de 1989. Nesta época, Sandy, com 6 anos, e Junior, com 5, apareceram no programa Som Brasil, cantando Maria Chiquinha, música que abriria portas para que os pequenos trilhassem uma carreira de sucesso por 18 anos. Juntos, Sandy e Junior viraram um fenômeno entre os jovens, conquistaram prêmios, alçaram uma carreira internacional até que, em 2007, decidiram seguir caminhos separados.

“Ao revisitar toda nossa obra para conceber este show, foi inevitável abrir um ‘feixe de luz’ em nosso passado, mexer, literalmente, em caixas, arquivos, discografias, fotos, figurinos, prêmios, cartas de fãs”, explica Junior Lima. “E quanta memória afetiva veio à tona... Foi daí que surgiu nossa ideia de compartilhar com vocês um pouco mais da nossa história. São imagens, lembranças, e um pouco de tudo: infância, adolescência, a vida adulta”, completa Sandy.

A mostra “Sandy e Junior Experience” é gratuita e patrocinada pela Volkswagen através do carro oficial da turnê, TCross | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria.