Feira Internacional de Vinhos na Amazônia movimenta Manaus

Manaus - Consumir vinho é uma tradição que vem há mais de mil anos. No Brasil tem crescido o número de apreciadores da bebida fermentada. Com o objetivo de estabelecer um elo mais forte da variedade dos produtos com os consumidores, a terceira edição da Feira Internacional de Vinhos na Amazônia (Fiva), desembarca na capital amazonense na terça-feira (20), seguindo até a quarta-feira (21), a partir das 18h30, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

Especialistas em vinhos e renomados sommelieres são presenças confirmadas nesta edição. Gabriela Monteleone e Mikaela Paim vão fazer parte da programação técnica da feira junto com Carlos Cabral, Denise Rohnelt, Joachim Schnorr, Dayane Casal, o cardiologista Dr. Tales Esper e o consultor esportivo Leonardo Santos.

A feira acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques nos dias 20 e 21 de agosto | Foto: Divulgação

Segundo uma das embaixadoras oficiais da feira, Nicolle Loureiro, apesar do mercado do vinho na capital amazonense ser recente, a cada edição tem crescido o número de frequentadores. A feira, que iniciou em uma praça de alimentação em 2017, neste ano, acontece pela primeira vez em um espaço maior.

"Percebemos que no início vinham um pequeno grupo de pessoas, rostos conhecidos. Na última edição da feira e em outros eventos, que tratam sobre o mercado do vinho na cidade, começamos a notar que o número de pessoas estava aumentando. Desde consumidores experientes a aspirantes querendo conhecer este mercado ainda jovem na cidade", pontuou Nicolle.

Márcia Takeda, também embaixadora oficial do evento internacional, destaca a presença feminina no mercado da bebida extraída das uvas.

As embaixadoras da feira durante entrevista ao Em Tempo | Foto: Leonardo Mota

"O mercado de vinhos em Manaus é um mercado jovem. Algo que nós percebemos trabalhando nesta área é que as mulheres têm se interessado mais em conhecer deste produto. Hoje, temos na cidade confrarias com mais de 100 mulheres que se reúnem para degustar vinhos e trocar conhecimentos sobre a bebida", ressaltou Márcia

Nicolle comentou que apesar do vinho ser uma bebida milenar, ainda há resistência no quesito gênero no mercado, fazendo o consumo da bebida um ato de resistência da mulher.

"O vinho é muito agregador. Há confrarias de homens e de mulheres. Percebemos que os homens gostam de consumir mais o rótulo. As mulheres preferem mais o conhecimento, experimentar novos sabores. Poucas pessoas sabem, mas nos anos 70, uma mulher consumindo vinho de forma pública era mal vista. A mulher então pegou isso e começou a consumir mais vinho como protesto. Aos poucos vamos quebrando as barreiras e nos introduzindo cada vez mais nesse mercado", declarou Nicolle.

Gabriela é professora da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) em São Paulo (SP) | Foto: Divulgação

Especialistas

A paulistana Mikaela Paim está na área de gastronomia desde 2004, se formou Sommelière de Vinhos em 2007 e para a formação em todas bebidas alcoólicas do mundo, viajou mais de 30 países. Hoje, com mais de 28 especializações em vinho é a única brasileira especialista em alcoólicos, água, chá, café e sommelière internacional de charutos. Também faz palestras, consultorias, eventos e empreende em restaurantes de São Paulo e participa de iniciativas em prol do vinho no Brasil.

Outro nome confirmado, Gabriela Monteleone, formada em Gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, há 15 anos é sommelière. Atuou em casas renomadas em São Paulo como: Ici Bistro, Pomodori e GERO (Grupo Fasano). É Head Sommelier e Wine Director do Grupo D.O.M., cuidando das operações dos restaurantes D.O.M e Dalva e Dito. É professora na ABS-SP, elabora cartas de vinhos e harmonizações de menus para empresas e para as chefes de cozinha Bel Coelho e Gabriela Barreto.

Carlos é uma das atrações confirmadas na feira | Foto: Reprodução

Carlos Cabral estuda vinho desde 1969. É idealizador e fundador da 1° Confraria de Vinhos do Brasil – a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho (1980), membro de confrarias de vinhos em várias cidades de Portugal e Espanha. Carlos também lançou os livros: A Presença do Vinho no Brasil, Porto um Vinho e sua Imagem, A Mesa e a Diplomacia Brasileira, Dicionário Ilustrado do Vinho do Porto, dentre outros. Ele também é consultor de vinhos da rede Pão de Açúcar Supermercados e ainda tem o projeto de pesquisa do Vinho do Porto no Ciclo da Borracha da Amazônia.

Denise Rohnelt de Araújo é jornalista especialista em gastronomia e turismo, atuando na área gastronômica desde 1997. Gaúcha de Porto Alegre, vive em Roraima há 28 anos, mas está na região Amazônica há 41 anos, se dividindo entre os estados do Amazonas, Roraima e recentemente Pará.

Além do jornalismo, formou-se em cozinha e confeitaria internacional no Instituto Internacional de Artes Culinárias Mausi Sebess, em Buenos Aires, Argentina. Ainda é Curadora de eventos gastronômicos como: Feira Rota do SaboRR em Boa Vista, Roraima e três edições da Feira Internacional de Gastronomia Amazônica – FIGA, em Manaus - AM. Foi jurada no reality show gastronômico nacional.

Denise Rohnel participou como jurada em reality show gastronômico nacional | Foto: Divulgação

Palestras

Nos dias da feira vão iniciar sempre às 14h e encerrarão às 18h30, na sala Merlot. Na terça-feira (20), as palestras serão com o sommelier Joachim Schnorr (AM) com o tema: Técnicas de Degustação. Às 16h, Gabriela Monteleone (SP) falará de “Vinhos naturais: tendência ou contracultura?. Às 17h, será a vez de Mikaela Paim(SP), ministrar: Imersão ao mundo do vinho.

No segundo dia da feira, as palestras começam com o tema: Drinks com espumantes, ministrada por Denise Rohnelt (RO). Na sequência, a empresária Dayane Casal, o cardiologista Dr. Tales Esper e o consultor esportivo Leonardo Santos vão fazer o Workshop Vinho e Saúde. A palestra de encerramento será com Carlos Cabral com o tema: O mercado brasileiro do vinho e o comportamento do consumidor.

Espaço Gourmet

O participante, além do circuito de degustação com 250 rótulos de vinhos, ilhas de frios e pães inclusos no passaporte da Feira, vai ter à disposição um espaço gourmet (por adesão) com o Restaurante Sabor A Mi, no comando de Luciana Felicori, com serviço a La Carte para aqueles visitantes que desejaram compor as harmonizações com vinhos e espumantes. Empresas relacionadas ao mundo do vinho, música ao vivo, estacionamento amplo com serviço de vallet, espaço totalmente climatizado com conforto para o visitante da feira e localização privilegiada.

Passaportes

Os interessados em participar da feira poderão adquirir os ingressos pelo site http://fivaamazon.com/

O passaporte para um dia está no valor de R$ 149,00 e R$ 270,00, para os dois dias. Mais informações: [email protected] e [email protected]