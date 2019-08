Alaidenegão e Karen Francis são as atrações desse sábado na Suanam

Manaus- A segunda edição da festa “Tá pra ti?!” será comandada pelo som ‘porreta’ de Alaidenegão e o talento que desponta no cenário musical de Manaus, Karen Francis. O encontro acontece neste sábado, (17), a partir das 20h, no recém-inaugurado espaço cultural da cidade, a Suanam (Manaus ao contrário), localizado na rua Ferreira Pena, Centro.

Alaidenegão promete aquela mistura sonora constelada de ritmos, marcada pelas toadas do Boi-bumbá, as Cirandas, o sotaque amazonense do beiradão, a Guitarrada e o Carimbó, que flerta com o Coco, o Maracatu, a Cumbia Colombiana, além da Bossa Nova e do Rock.

“A festa ‘Tá pra ti?!’ veio pra ficar. Essa é apenas a segunda edição do evento e já teremos essas super atrações que são a Alaidenegão e a Karen, um talento musical local que está surgindo. E temos muito mais por vir ainda este mês. Estamos buscando realizar eventos que ressaltem a cultura amazonense”, destaca a sócia gestora da Suanam, Carla Teixeira.

O show principal fica por conta de “neguinha”, como a banda é conhecida pelo seu público, mas quem abre a noite na casa será Karen Francis. Natural de Maués, mas criada em Manaus, Karen Francis se relaciona com a música desde sua infância. Seu pai, que já foi músico e cantor em grupos de pagode, hoje é pastor, mas nunca se afastou da música.

A artista ainda recebeu influências da musicalidade africana por conta de sua mãe que é de Moçambique, país que também fala a língua portuguesa. Karen aprendeu a tocar violão aos 09 anos de idade, mas foi aos 11, quando se mudou para Nova Olinda do Norte, que começou a se apresentar como cantora. Precoce, aos 13 anos começou a compor suas primeiras músicas. Hoje com 19 anos é um dos grandes talentos da noite manauara.

A festa "tá pra ti" conta também com projeção mapeada pelo grande VJ Ykaro Amorim, que desenvolve um trabalho psicodélico sensitivo incrível, com uso de imagens e vídeos. A casa ainda abriga exposição de artistas plásticos como Teti Belém, Diego Batista e Shayane Chaves.

