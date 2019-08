Vanessa Auzier grava o DVD ‘Baile da Rainha’ neste sábado (17)

Manaus- A cantora Vanessa Auzier , carinhosamente chamada por fãs e amigos de rainha, se prepara para gravar neste sábado o DVD ‘Baile da Rainha’. A casa escolhida para ser palco desta gravação foi o Moai Restobar, localizado na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A festa terá início às 21h e contará ainda com shows de Forró Ideal e Xiado da Xinela.

A direção do Moai afirma que está satisfeita em ser a escolhida para a gravação do DVD de Vanessa Auzier. “Ficamos muito felizes em mais uma vez poder contribuir com o trabalho da Vanessa e desejamos muito sucesso neste novo projeto. Toda vez que ela se apresenta no Moai, a casa fica cheia e o público adora a energia dessa mulher”, afirma.

Abrindo a noite, Forró Ideal faz o público delirar com as melhores do forró. Em seguida, é a vez da Rainha Vanessa Auzier subir ao palco com toda sua energia e colocar todo mundo para dançar junto com ela. E, para fechar a noite tem o forró de Xiado da Xinela. Nos intervalos, Dj Marcela Stahilhofer comanda a festa.

Para curtir a festa sem pagar nada, o Moai Restobar disponibiliza uma lista Vip nas redes sociais oficiais), que garante entrada gratuita para mulheres e para homens até a meia-noite. Após este horário, todos passam a pagar R$20 pela entrada. A área vip com direito a open bar de Itaipava, catuaba, caipirinha e caipiroska até as 04h da manhã custa R$50.

