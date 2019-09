Inscrições para Orquestra estão abertas no Liceu Claudio Santoro

Os integrantes participam de aulas teóricas e práticas, com ensaios às terças e sextas-feiras | Foto: Michael Dantas/ SEC

Manaus - O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, realizará na próxima semana, de segunda (19) a sexta-feira (23), inscrições gratuitas para preenchimento de vagas e cadastro reserva na Orquestra de Repertório Popular (ORP), da unidade Manaus. A audição será no dia 27 de agosto, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo.

As inscrições poderão ser realizadas entre 8h e 17h, na secretaria do Liceu, que fica localizada no Bloco F do Sambódromo. Para participar é necessário ter entre 14 e 38 anos e apresentar RG e certidão de nascimento.

O candidato precisa ter noções de leitura de partitura e também acessórios básicos de instrumentos, como bocal, boquilha, palheta e correia. Para menores de 18 anos, a inscrição poderá ser realizada com a presença de um responsável.

Vagas

A Orquestra de Repertório Popular está abrindo quatro vagas para preenchimento imediato em: guitarra (1), trompete (2) e saxofone (1).

Para cadastro reserva estão sendo disponibilizadas sete vagas: guitarra (1), piano (1), teclado (1), trompete (2) e saxofone (2).

Audição

A audição será realizada no dia 27 de agosto, das 8h30 ao meio-dia, no Salão de Regência do Liceu Claudio Santoro, localizado no Bloco C do Sambódromo.

ORP

A Orquestra de Repertório Popular busca a formação de instrumentistas ao aliar os conhecimentos adquiridos nas aulas para a prática de um repertório diversificado, proporcionando um convívio saudável, além de fomentar a formação de público e a difusão da música em seus vários estilos.

Os integrantes participam de aulas teóricas e práticas, com ensaios às terças e sextas-feiras, no horário das 8h ao meio-dia. Além de se apresentar nas Unidades do Liceu Claudio Santoro, o grupo fica disponível também para os espaços culturais da cidade.

*Com informações da assessoria